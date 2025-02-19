logo

BTC/USD

97107.07

ETH/USD

2737.31

LTC/USD

131.92

USD/UAH

41.90

EUR/UAH

43.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Зеленский раскрыл цифры: сколько украинцев поддерживают уступки РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский раскрыл цифры: сколько украинцев поддерживают уступки РФ

Президент намекнул, что украинский народ, который воюет, не поддерживает никаких уступок агрессору

19 февраля 2025, 14:00 comments1604
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что большинство украинцев не поддерживает уступки России. Он подчеркнул, что договоренности с Кремлем не имеют доверия в Украине.

Зеленский раскрыл цифры: сколько украинцев поддерживают уступки РФ

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский отметил, что все решения относительно войны должны учитывать мнение украинцев, которые непосредственно противостоят агрессору. Он отметил, что уступки России поддерживает лишь незначительная часть общества, а вера в договоренности с Кремлем отсутствует.

По словам украинского лидера, важно учесть, что украинский народ, который воюет, не поддерживает никаких уступок агрессору. Зеленский подчеркнул, что "идти на все уступки России поддерживает лишь 1% населения". Он подчеркнул, что нельзя воспринимать ситуацию так, будто ее можно решить только документами или договоренностями, ведь, как он отметил, "в Украине никто не верит Путину".

Президент также заявил, что во время визита в Украину Кит Келлог должен лично пообщаться с людьми, чтобы понять реальную картину настроений в стране.

"Для меня важно, чтобы он сам походил по Киеву, другим городам, пообщался с людьми. Пусть спросит, доверяют ли они своему президенту, верят ли Путину, что думают о заявлениях Трампа", — пояснил Зеленский.

Он также сообщил, что планирует вместе с Келлогом посетить фронт, чтобы тот смог пообщаться с украинскими военными.

"Поедем и пусть спросит военных: готовы ли они сейчас срочно голосовать, чтобы пойти домой, все отдать России и не иметь гарантий безопасности? Пусть пообщается с людьми, которые здесь живут и воюют", — подчеркнул президент.

Читайте также на портале "Комментарии" — Зеленский предупредил украинцев: что произойдет, если США прекратят поддержку.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости