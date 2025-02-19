Зеленский раскрыл цифры: сколько украинцев поддерживают уступки РФ

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что большинство украинцев не поддерживает уступки России. Он подчеркнул, что договоренности с Кремлем не имеют доверия в Украине.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Владимир Зеленский отметил, что все решения относительно войны должны учитывать мнение украинцев, которые непосредственно противостоят агрессору. Он отметил, что уступки России поддерживает лишь незначительная часть общества, а вера в договоренности с Кремлем отсутствует.
По словам украинского лидера, важно учесть, что украинский народ, который воюет, не поддерживает никаких уступок агрессору. Зеленский подчеркнул, что "идти на все уступки России поддерживает лишь 1% населения". Он подчеркнул, что нельзя воспринимать ситуацию так, будто ее можно решить только документами или договоренностями, ведь, как он отметил, "в Украине никто не верит Путину".
Президент также заявил, что во время визита в Украину Кит Келлог должен лично пообщаться с людьми, чтобы понять реальную картину настроений в стране.
Он также сообщил, что планирует вместе с Келлогом посетить фронт, чтобы тот смог пообщаться с украинскими военными.
Читайте также на портале "Комментарии" — Зеленский предупредил украинцев: что произойдет, если США прекратят поддержку.
Новости