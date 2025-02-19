Зеленский раскрыл цифры: сколько украинцев поддерживают уступки РФ

Как передает портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что большинство украинцев не поддерживает уступки России. Он подчеркнул, что договоренности с Кремлем не имеют доверия в Украине.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский отметил, что все решения относительно войны должны учитывать мнение украинцев, которые непосредственно противостоят агрессору. Он отметил, что уступки России поддерживает лишь незначительная часть общества, а вера в договоренности с Кремлем отсутствует.

По словам украинского лидера, важно учесть, что украинский народ, который воюет, не поддерживает никаких уступок агрессору. Зеленский подчеркнул, что "идти на все уступки России поддерживает лишь 1% населения". Он подчеркнул, что нельзя воспринимать ситуацию так, будто ее можно решить только документами или договоренностями, ведь, как он отметил, "в Украине никто не верит Путину".

Президент также заявил, что во время визита в Украину Кит Келлог должен лично пообщаться с людьми, чтобы понять реальную картину настроений в стране.

"Для меня важно, чтобы он сам походил по Киеву, другим городам, пообщался с людьми. Пусть спросит, доверяют ли они своему президенту, верят ли Путину, что думают о заявлениях Трампа", — пояснил Зеленский.

Он также сообщил, что планирует вместе с Келлогом посетить фронт, чтобы тот смог пообщаться с украинскими военными.

"Поедем и пусть спросит военных: готовы ли они сейчас срочно голосовать, чтобы пойти домой, все отдать России и не иметь гарантий безопасности? Пусть пообщается с людьми, которые здесь живут и воюют", — подчеркнул президент.

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