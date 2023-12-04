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Зеленский раскритиковал споры в социальных сетях по поводу войны в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский критикует политические споры между украинцами в социальных сетях.

сегодня, 11:30
Автор:
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Slava Kot
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал помнить, что сейчас идет "битва за судьбу Украины" и нужно поддерживать украинцев и украинок, которые ее ведут, а не вести споры о чем-то политиком, в том числе и в социальных сетях.

Зеленский раскритиковал споры в социальных сетях по поводу войны в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Во время вечернего обращения Владимир Зеленский отметил необходимость быть в единстве, а не в политических спорах.


"Всем следует помнить, что битва за судьбу Украины продолжается. Продолжается она не в соцсетях, не в спорах друг с другом о чем-то политическом, не в выяснении отношений", — сказал Зеленский.

Президент отметил необходимость делать конкретные вещи, которые могут предоставить возможность активно противостоять России в войне.

"Эта битва там, где каждый день украинцы и украинки нуждаются в поддержке. Конкретных вещей, которые усиливают Украину. Которые позволяют отвечать врагу на их удары нашими действиями", — подчеркнул президент Украины.

Напомним, что в сети распространяются слухи о возможном конфликте между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Народная депутат Марьяна Безугла от партии "Слуга народа" заявила о необходимости Залужного уйти в отставку. Безуглая объясняет такой призыв тем, что Валерий Залужный не предоставил план ведения войны против России на 2024 год и указывает на безнаказанность генералов во время войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что если бы выборы президента Украины состоялись сегодня, кто бы победил. Согласно результатам социологического опроса группы "Рейтинг" есть два главных кандидата.

Также "Комментарии" писали, сколько украинцев верит в конфликт между Зеленским и Залужным.



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