Зеленский раскритиковал Польшу: что не получила Украина, несмотря на договоренности с НАТО

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина договорилась с Польшей о передаче истребителей МиГ-29, однако, по его словам, нашлась другая причина, почему Варшава не передает советские самолеты.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский на пресс-конференции в Закарпатье отметил, что Украина и Польша имеют добрососедские отношения, однако существуют разные вызовы. В качестве примера президент рассказал, что договорился с бывшим генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о помощи для Польши, а в обмен Украина должна получить советские истребители.
По его словам, несмотря на договоренность, Польша не предоставила самолеты и нашлась другая причина, почему Украина не может получить истребители.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Анджей Дуда заявил о готовности Польши отдать Украине истребители МиГ-29, но назвал одно условие.
Также "Комментарии" писали о заявлении Зеленского, в котором он подтвердил секретный пункт плана победы.
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