Зеленский раскритиковал Польшу: что не получила Украина, несмотря на договоренности с НАТО

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина договорилась с Польшей о передаче истребителей МиГ-29, однако, по его словам, нашлась другая причина, почему Варшава не передает советские самолеты.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский на пресс-конференции в Закарпатье отметил, что Украина и Польша имеют добрососедские отношения, однако существуют разные вызовы. В качестве примера президент рассказал, что договорился с бывшим генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о помощи для Польши, а в обмен Украина должна получить советские истребители.

"Мы очень хотели получить МиГи от Польши, но они нам не могли передать, потому что у них не хватало своих. Поэтому мы договорились с НАТО, что они им выделят полицейскую миссию, как у наших балтийских друзей", — сказал Зеленский.

По его словам, несмотря на договоренность, Польша не предоставила самолеты и нашлась другая причина, почему Украина не может получить истребители.

"Мы договорились об этом. И что после этого? Дала ли нам Польша самолеты? Нет. Нашлась другая причина? Да. Объединились ли вокруг Польши другие страны и сказали, да мы соседи, мы будем сбивать и самолетами, и ПВО? Нет. Когда они решили МиГамы не сбивать эти ракеты, мы попросили, так передайте нам МиГи, они будут у нас стоять где-то на западной Украине и будут сбивать", — рассказал Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Анджей Дуда заявил о готовности Польши отдать Украине истребители МиГ-29, но назвал одно условие.

Также "Комментарии" писали о заявлении Зеленского, в котором он подтвердил секретный пункт плана победы.