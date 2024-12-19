Зеленский прямо ответил Орбану на идею "рождественского перемирия"

Президент Украины Владимир Зеленский в который раз подверг критике премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его постоянные попытки представлять себя как посредника в переговорах с Путиным и для окончания войны.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

На пресс-конференции в Брюсселе Владимир Зеленский заявил, что не разговаривал с Виктором Орбаном из-за так называемого "рождественского перемирия". По словам президента, предложение Орбана было не серьезным, ведь озвучено через медиа, а не непосредственно в диалоге между двумя лидерами.

"Я, честно говоря, думаю, что это очень несерьезно, когда мы говорим о тех или иных инициативах, связанных с жизнью украинцев и когда мы об этом узнаем из СМИ. Что предлагает венгерская сторона – мне неизвестно, кроме того, что это звучит как-то празднично – "рождественский обмен". Нам совсем невесело… Ничего не может обсуждаться и решаться без Украины", – сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что у Орбана нет "никакого мандата на переговоры" для окончания войны в Украине, особенно из-за фактора его связей с российским диктатором.

"Его отношения с Путиным слишком теплые, чтобы ставить Путина на место", – объяснил президент.

По словам Зеленского, такие шаги Орбана больше похожи на "политический пиар", чем реальный план окончания войны России против Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский задал Орбану неудобный вопрос о Путине. Премьер Венгрии отказался отвечать и назвал слова украинского президента "провокацией".

Также "Комментарии" писали о том, что посол США в Венгрии заявил о "тайных соглашениях" Орбана. По его словам, из-за политики Орбана Венгрия стала самой коррумпированной страной Европы.