Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности без участия США не могут считаться подлинными. Он отметил, что слышит мнение о возможности того, что Европа могла бы взять на себя роль основного гаранта в этом вопросе, однако всегда отвечает на это негативно.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

В интервью The Guardian Зеленский также подчеркнул, что в случае, если президент США Дональд Трамп отзовет поддержку Украины, Европа самостоятельно не сможет восполнить этот пробел. В качестве примера он привел систему противовоздушной обороны Patriot:

"Только Patriot может оградить нас от всех видов ракет, только Patriot. Есть и другие [европейские] системы... но они не могут обеспечить полную защиту".

Кроме того, глава государства отметил, что готов предложить американским компаниям выгодные контракты на возобновление Украины и инвестиционные преференции.

"Те, кто помогает нам спасти Украину, [получат возможность] восстанавливать ее совместно с украинским бизнесом. Все эти вопросы мы готовы детально обсуждать", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский сделал громкое заявление о Курской области . Президент Владимир Зеленский сделал заявление о потенциальных "мирных переговорах" с Россией. По его словам, вопрос территориального обмена может стать одним из пунктов обсуждения, если переговоры состоятся.

В интервью британскому изданию The Guardian Зеленский отметил, что в случае инициации переговорного процесса, например, при посредничестве Дональда Трампа, Киев может предложить России "прямой обмен территориями".

"Мы обменяем одну территорию на другую", – заявил президент, не уточнив, какие именно земли могут быть предметом таких договоренностей.

Он подчеркнул, что все украинские территории важны, поэтому говорить о приоритетах рано. Следует отметить, что более полугода Украина удерживает часть территории в Курской области России. Это создает новые вызовы для дипломатических решений и изменяет возможные сценарии развития конфликта.

