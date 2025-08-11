logo

Зеленский провел разговор с премьер-министром Индии: достигнута договоренность
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский провел разговор с премьер-министром Индии: достигнута договоренность

Зеленский и Моде обсудили войну в Украине, давление на Россию и перспективы мира.

11 августа 2025, 16:20
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский провел длительный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в ходе которой стороны затронули ключевые вопросы войны, международное давление на Россию и двустороннее сотрудничество.

Зеленский провел разговор с премьер-министром Индии: достигнута договоренность

Владимир Зеленский и Нарендра Моди. Фото: Офис президента

Владимир Зеленский сообщил, что провел разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. По словам президента Украины, он проинформировал индийского коллегу о последних российских атаках, в том числе обстреле автобусной станции в Запорожье, в результате которого пострадали десятки человек. Зеленский подчеркнул, что удары по гражданской инфраструктуре проходят даже в момент, когда на дипломатическом уровне появляются возможности для завершения войны.

"Сознательный удар российскими бомбами по обычной городской застройке. И это в то время, когда, наконец, появилась дипломатическая возможность закончить войну. Вместо того чтобы продемонстрировать свою готовность к прекращению огня, Россия показывает только желание продолжать оккупацию и убийства", — отметил президент.

Еще одной темой разговора стал вопрос санкций против России. Зеленский акцентировал, что для ограничения военного потенциала РФ необходимо сокращать экспорт российских энергоносителей, особенно нефти, остающейся ключевым источником финансирования агрессии.

"Важно, чтобы сейчас каждый лидер, имеющий ощутимые рычаги влияния на Россию, посылал Москве соответствующие сигналы", – пояснил Зеленский.

Президент отметил, что Индия поддерживает мирные усилия Украины и разделяет принцип, что все решения по будущему Украины должны приниматься с участием самой Украины.

По словам Зеленского, было договорено о личной встрече с Моди в сентябре во время Генеральной ассамблеи ООН, а также об разработке обмена визитами в будущем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Индия решила ответить на ультиматум Трампа.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле резко отреагировали на требования Трампа к Индии и Китаю.



Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/15592
