Зеленский провел разговор с Макроном: есть ли подвижки в вопросе отправки миротворцев в Украину

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Кравцев Сергей
Президент Украины во время официального визита в Польшу провел встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили ряд вопросов, в частности дальнейшую поддержку Украины со стороны Парижа. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает официальное интернет-представительство президента Украины.
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников
В Офисе президента отметили, что лидеры двух государств встретились после церемонии празднования 80-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в годы Второй Мировой войны.
Как проинформировали в Офисе президента Украины, Владимир Зеленский выразил благодарность Эммануэлю Макрону за поддержку Украины и военную помощь.
Так, напомнили в ОП, с начала широкомасштабной агрессии РФ французская сторона предоставила Украине оборонную поддержку на 6 млрд евро.
Во время встречи президенты обсудили возможности усиления Францией оборонных возможностей Украины. У Зеленского отметили, что это будет укреплять позиции Киева для "достижения справедливого и прочного мира".
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Также издание "Комментарии" сообщало – европейские чиновники настаивают на том, чтобы новая администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом присоединилась к обеспечению безопасности Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Союзники поддерживают позицию президента Украины Владимира Зеленского, считающего, что США должны предоставить войска для потенциальных миротворческих сил в Украине.
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