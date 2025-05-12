logo

BTC/USD

104295.41

ETH/USD

2551.67

LTC/USD

102.33

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

47.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Зеленский сделал предложение об Украине Папе Льву XIV во время первого разговора: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский сделал предложение об Украине Папе Льву XIV во время первого разговора: детали

Владимир Зеленский пригласил Папу Римского Льва XIV приехать в Украину.

сегодня, 12:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первом разговоре с новым Папой Римским Львом XIV. По словам президента, разговор с понтификом касался войны в Украине, в частности о депортированных Россией детей и возвращении пленных.

Зеленский сделал предложение об Украине Папе Льву XIV во время первого разговора: детали

Папа Римский Лев XIV. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в соцсетях сообщил о разговоре с Папой Римским Львом XIV. По словам президента, разговор был "очень теплый и действительно предметный".

"Поблагодарил за поддержку Украины и всех наших людей. Очень ценим слова Его Святейшества о необходимости достижения справедливого и длительного мира для нашей страны и освобождения пленных. Говорили о тысячах депортированных Россией украинских детей. Украина рассчитывает на содействие Ватикану в возвращении их домой к своим семьям", — пишет Зеленский.

Президент сообщил, что рассказал понтифику о 30-дневном перемирии, которое должно начаться с 12 мая, а также подтвердил готовность Украины вести переговоры с Россией в любом формате, в том числе прямые переговоры. Ожидается ответ из РФ.

Кроме того, Зеленский пригласил Папу Римского Льва XIV посетить Украину.

"Пригласил Его Святейшество совершить апостольский визит в Украину. Такой визит принес бы настоящую надежду для всех верующих, для всех наших людей", — добавил президент, отметив, что планирует личную встречу с Папой Львом XIV в ближайшее время.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что новый Папа Римский говорил о войне Путина в Украине.

Также "Комментарии" писали, что стали известны детали голосования на конклаве. Папа Лев XIV не должен был побеждать сначала.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14180
Теги:

Новости

Все новости