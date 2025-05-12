Зеленский сделал предложение об Украине Папе Льву XIV во время первого разговора: детали

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первом разговоре с новым Папой Римским Львом XIV. По словам президента, разговор с понтификом касался войны в Украине, в частности о депортированных Россией детей и возвращении пленных.

Папа Римский Лев XIV. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в соцсетях сообщил о разговоре с Папой Римским Львом XIV. По словам президента, разговор был "очень теплый и действительно предметный".

"Поблагодарил за поддержку Украины и всех наших людей. Очень ценим слова Его Святейшества о необходимости достижения справедливого и длительного мира для нашей страны и освобождения пленных. Говорили о тысячах депортированных Россией украинских детей. Украина рассчитывает на содействие Ватикану в возвращении их домой к своим семьям", — пишет Зеленский.

Президент сообщил, что рассказал понтифику о 30-дневном перемирии, которое должно начаться с 12 мая, а также подтвердил готовность Украины вести переговоры с Россией в любом формате, в том числе прямые переговоры. Ожидается ответ из РФ.

Кроме того, Зеленский пригласил Папу Римского Льва XIV посетить Украину.

"Пригласил Его Святейшество совершить апостольский визит в Украину. Такой визит принес бы настоящую надежду для всех верующих, для всех наших людей", — добавил президент, отметив, что планирует личную встречу с Папой Львом XIV в ближайшее время.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что новый Папа Римский говорил о войне Путина в Украине.

Также "Комментарии" писали, что стали известны детали голосования на конклаве. Папа Лев XIV не должен был побеждать сначала.