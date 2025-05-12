Зеленский сделал предложение об Украине Папе Льву XIV во время первого разговора: детали

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первом разговоре с новым Папой Римским Львом XIV. По словам президента, разговор с понтификом касался войны в Украине, в частности о депортированных Россией детей и возвращении пленных.
Папа Римский Лев XIV. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский в соцсетях сообщил о разговоре с Папой Римским Львом XIV. По словам президента, разговор был "очень теплый и действительно предметный".
Президент сообщил, что рассказал понтифику о 30-дневном перемирии, которое должно начаться с 12 мая, а также подтвердил готовность Украины вести переговоры с Россией в любом формате, в том числе прямые переговоры. Ожидается ответ из РФ.
Кроме того, Зеленский пригласил Папу Римского Льва XIV посетить Украину.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что новый Папа Римский говорил о войне Путина в Украине.
Также "Комментарии" писали, что стали известны детали голосования на конклаве. Папа Лев XIV не должен был побеждать сначала.
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