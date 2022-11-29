Зеленский провел переговоры с Шольцем: что известно

Глава государства провел телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. Одной из обсуждаемых тем в разговоре политиков стало сотрудничество в вопросе защиты Украины от российских атак. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление президента Владимира Зеленского в Twitter .

"Провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. Поблагодарил за поддержку инициативы Grain from Ukraine. Также обсудили реализацию украинской "формулы мира" и сотрудничество по защите Украины от российского ракетного террора", — сообщил Владимир Зеленский, подводя итоги переговоров.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Шольц сделал заявление о войне в Украине . Германия должна быть готова к эскалации ситуации в Украине. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на конференции в Берлине. Он предположил, что эскалация может содержать разрушение инфраструктуры. Немецкий канцлер заявил, что начавший работу после вторжения России фонд обороны в размере 100 млрд евро стал результатом полученного урока для создания оборонных запасов немецких вооруженных сил. Также Олаф Шольц вспомнил свой недавний визит в Китай. Глава немецкого правительства отметил, что эта поездка стала очень важной, хотя бы потому, что от двух государств прозвучал весомый месседж о недопустимости использования ядерного оружия.

Также "Комментарии" сообщали о том, что Шольц подверг критике Путина за нежелание ехать на G20. Канцлер Германии Олаф Шольц высказался в негативном ключе за нежелание президента России Владимира Путина прибыть на встречу глав государств и правительств стран G20 в Индонезию.