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Зеленский провел переговоры с Шольцем: что известно

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем

сегодня, 18:26
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Автор:

Лиля Воробьева

Глава государства провел телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. Одной из обсуждаемых тем в разговоре политиков стало сотрудничество в вопросе защиты Украины от российских атак. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление президента Владимира Зеленского в Twitter .

Зеленский провел переговоры с Шольцем: что известно

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. Поблагодарил за поддержку инициативы Grain from Ukraine. Также обсудили реализацию украинской "формулы мира" и сотрудничество по защите Украины от российского ракетного террора", — сообщил Владимир Зеленский, подводя итоги переговоров.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Шольц сделал заявление о войне в Украине . Германия должна быть готова к эскалации ситуации в Украине. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на конференции в Берлине. Он предположил, что эскалация может содержать разрушение инфраструктуры. Немецкий канцлер заявил, что начавший работу после вторжения России фонд обороны в размере 100 млрд евро стал результатом полученного урока для создания оборонных запасов немецких вооруженных сил. Также Олаф Шольц вспомнил свой недавний визит в Китай. Глава немецкого правительства отметил, что эта поездка стала очень важной, хотя бы потому, что от двух государств прозвучал весомый месседж о недопустимости использования ядерного оружия.

Также "Комментарии" сообщали о том, что Шольц подверг критике Путина за нежелание ехать на G20. Канцлер Германии Олаф Шольц высказался в негативном ключе за нежелание президента России Владимира Путина прибыть на встречу глав государств и правительств стран G20 в Индонезию.

 



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Источник: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1597601338049048576
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