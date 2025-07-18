Зеленский провел часовой разговор с Макроном: ключевыми стали два вопроса

Глава украинского государства Владимир Зеленский провел "очень содержательный" часовой телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом украинский лидер сам сообщил у себя в Telegram.

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Президент рассказал, что он со своим французским коллегой обсудили ситуацию на передовой и первоочередные оборонные потребности Украины. Также подробно коснулись вопроса укреплении украинской ПВО, в частности о поставках ракет для систем SAMP/T и финансировании дронов-перехватчиков.

"Будем готовить совместные решения с Францией и партнерами на уровне министров обороны и министров иностранных дел относительно новых шагов в защите жизни наших людей от российских ударов", — написал украинский лидер.

Отдельно Владимир Зеленский отметил договоренность о подготовке пилотов для "миражей": Франция готова принимать на обучение дополнительных пилотов на дополнительных самолетах.

Также обсудили работу в формате "коалиции решительных" и реализацию договоренностей недавней встречи.

"Вместе работаем и с американскими партнерами, чтобы Россия чувствовала действительно глобальное давление. Каждый день затягивания войны должен отражаться действительно болезненными последствиями для России", — добавил президент Украины.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Европейский Союз утвердил очередной уже 18-й пакет санкций против России, который эксперты называют одной из самых жестких за все время полномасштабной войны. Под новые ограничения попали более сотни судов так называемого "теневого флота", задействованного в обходе нефтяного эмбарго. Также предусмотрено снижение ценового потолка на российскую нефть и новые санкции против иностранных банков и компаний, способствующих военно-промышленному комплексу РФ, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.



