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Зеленский просит Шмыгаля разобраться с ТЭС Ахметова, которую ранее премьер возглавлял

Нынешний премьер Денис Шмыгаль возглавлял Бурштынскую ТЭС течение в 2018-2019 годов

сегодня, 19:47
Автор:

Дмитрий Симоненко

Глава государства Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгаль "сформировать конкурентный рынок электроэнергии" на Бурштынском острове, привлекая Антимонопольный комитет. Об этом пишет Экономическая правда со ссылкой на письмо Президента, которое имеет в своем распоряжении.

Зеленский просит Шмыгаля разобраться с ТЭС Ахметова, которую ранее премьер возглавлял

"... проработать вопрос по формированию конкурентного рынка электрической энергии в торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС ", привлекая к указанной проблеме Антимонопольный комитет", — говорится в письме.

Известно, что 90% генерирующих мощностей региона приходится на Бурштынскую ТЭС, которая является собственностью энергохолдинга ДТЭК. В первом квартале 2020 в этом регионе цена на электроэнергию была самая высокая в Европе.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Под Киевом на ТЭС жгли радиоактивные деревья с Чернобыля.




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