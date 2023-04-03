Украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на взрыв в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб коллаборант и пропагандист Владлен Татарский. Следовательно, глава государства заявил, что об этом должна думать Россия.

"Я не думаю о том, что происходит в Санкт-Петербурге или Москве. Об этом должна думать Россия. Я думаю о нашей стране", — заявил он.

Напомним, что "Комментарии" у Путина уже знают, кто убил военкора Татарского . Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков прокомментировал ликвидацию российского пропагандиста, военкора Владлена Татарского, фактически обвинив в произошедшем Украину. Главный рупор Кремля заявил, что в теракте, возможно, "причастен" киевский режим и добавил, что немедленно проинформировал президента РФ Владимира Путина об инциденте. Также представитель российского диктатора аргументировал, что именно по этой причине Россия начала так называемую "спецоперацию" в Украине. Он наплел россиянам, что Украина убивает людей с 2014 года.

Также "Комментарии" писали о том, что в России задержали подозреваемую в убийстве пропагандиста Татарского. В России задержали жительницу Санкт-Петербурга Дарью Трепову, принесшую статуэтку на вечер, посвященный пропагандисту Владлену Татарскому. Затем статуэтка взорвалась, убив пропагандиста. Последний в течение года широкомасштабной войны распространял мерзкие клеветы в адрес Украины и ее защитников, призывая к уничтожению украинской государственности. В настоящее время российские силовики сообщили о задержании Дарьи Треповой. По их данным, она была поклонницей Навального, ее и ее мужа задерживали на антивоенном митинге. Затем она с мужем покинула Россию.