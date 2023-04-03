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Зеленский прокомментировал убийство военкора Татарского

Зеленский отреагировал на взрыв в кафе в Санкт-Петербурге

сегодня, 15:50
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Автор:

Лиля Воробьева

Украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на взрыв в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб коллаборант и пропагандист Владлен Татарский. Следовательно, глава государства заявил, что об этом должна думать Россия.

Зеленский прокомментировал убийство военкора Татарского

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Такое заявление сделал президент Украины журналистам во время поездки в Ягодное, сообщает "Укринформ" .


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"Я не думаю о том, что происходит в Санкт-Петербурге или Москве. Об этом должна думать Россия. Я думаю о нашей стране", — заявил он.

Напомним, что "Комментарии" у Путина уже знают, кто убил военкора Татарского . Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков прокомментировал ликвидацию российского пропагандиста, военкора Владлена Татарского, фактически обвинив в произошедшем Украину. Главный рупор Кремля заявил, что в теракте, возможно, "причастен" киевский режим и добавил, что немедленно проинформировал президента РФ Владимира Путина об инциденте. Также представитель российского диктатора аргументировал, что именно по этой причине Россия начала так называемую "спецоперацию" в Украине. Он наплел россиянам, что Украина убивает людей с 2014 года.

Также "Комментарии" писали о том, что в России задержали подозреваемую в убийстве пропагандиста Татарского. В России задержали жительницу Санкт-Петербурга Дарью Трепову, принесшую статуэтку на вечер, посвященный пропагандисту Владлену Татарскому. Затем статуэтка взорвалась, убив пропагандиста. Последний в течение года широкомасштабной войны распространял мерзкие клеветы в адрес Украины и ее защитников, призывая к уничтожению украинской государственности. В настоящее время российские силовики сообщили о задержании Дарьи Треповой. По их данным, она была поклонницей Навального, ее и ее мужа задерживали на антивоенном митинге. Затем она с мужем покинула Россию.

 



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Обсуждения

Ігор

сегодня, 15:11

Зе-Ассаду варто витрачати час на організацію розпіареного контрнаступу. Занадто комфортне життя у корумпованої Хунти на всьму західному. От і не поспішають.


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