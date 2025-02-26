Зеленский призвал Трампа определиться с Украиной: что требует от США

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву нужны не только деньги, но и военная помощь и гарантии безопасности от США. По словам президента, это способ Украины выжить.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский во время пресс-конференции рассказал, что он сказал президенту США Дональду Трампу о необходимости перезагрузить отношения между обеими странами. По его словам, Киеву нужны гарантии безопасности, которые может предоставить Вашингтон.
Зеленский объяснил, что ожидает услышать от Трампа, прекратит ли США военную помощь Украине. Как объяснил президент, войну без принуждения российского диктатора Владимира Путина не окончить.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский сделал заявление о соглашении с США. Будет ли Украина должником Америки.
Также "Комментарии" писали, что вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал американцев украинского происхождения.
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