Зеленский призвал Трампа определиться с Украиной: что требует от США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву нужны не только деньги, но и военная помощь и гарантии безопасности от США. По словам президента, это способ Украины выжить.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время пресс-конференции рассказал, что он сказал президенту США Дональду Трампу о необходимости перезагрузить отношения между обеими странами. По его словам, Киеву нужны гарантии безопасности, которые может предоставить Вашингтон.

"Если у нас этого не будет, ничего не сработает. Ничего не выйдет, и я это знаю. Вот почему я сказал: "Ладно, я готов на определенные базовые вещи, мы стратегические партнеры и тому подобное". Но я хочу просто понять, что будет с нами, с нашими семьями завтра. И понять, где вы (США)", — заметил президент.

Зеленский объяснил, что ожидает услышать от Трампа, прекратит ли США военную помощь Украине. Как объяснил президент, войну без принуждения российского диктатора Владимира Путина не окончить.

"Поэтому нам не нужны только договоренности о деньгах. Потому что мы сейчас стараемся выжить. Вот почему мой первый вопрос заключается в том, прекратит ли Америка военную помощь или нет? Сейчас речь не идет о какой-то заморозке войны. Мы благодарны президенту Трампу, его Конгрессу, двухпартийной поддержке, людям. Но вы должны понимать, что мы завтра не закончим войну, потому что это Путин", — добавил президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский сделал заявление о соглашении с США. Будет ли Украина должником Америки.

Также "Комментарии" писали, что вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал американцев украинского происхождения.