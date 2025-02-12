Зеленский призвал поставить на место "русских"

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский призвал не обсуждать с российским диктатором Владимиром Путиным безопасность Европы. По его словам, следует прекратить эти детские разговоры с главой Кремля.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский в интервью The Guardian предостерег Европу от разговоров с Путиным.
По его словам, Европа должна "поставить на место" россиян. Как объясняет Зеленский, Путин начал войну никого не спрашивая, поэтому и Европе также нужно соблюдать гарантии безопасности и защищаться от России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что президент США Дональд Трамп назвал условие возобновления помощи Украине от Соединенных Штатов. По его словам, это соглашение, которое позволит американским компаниям получить доступ к украинским полезным ископаемым.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский рассмеялся, когда услышал вопрос о Байдене и сможет ли он войти в историю, как спасший Украину человек. Президент ответил, что история покажет, как все было, и мы узнаем правду.
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