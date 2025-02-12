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Зеленский призвал поставить на место "русских"

Владимир Зеленский призвал Европу защищаться от России.

сегодня, 11:35
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Автор:
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский призвал не обсуждать с российским диктатором Владимиром Путиным безопасность Европы. По его словам, следует прекратить эти детские разговоры с главой Кремля.

Зеленский призвал поставить на место "русских"

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью The Guardian предостерег Европу от разговоров с Путиным.

"Может быть, Европе присутствие военных, безопасность Европы не надо обсуждать с Путиным? Может, это дело Европы? Как и защита Соединенных Штатов – это дело Соединенных Штатов", — сказал президент.

По его словам, Европа должна "поставить на место" россиян. Как объясняет Зеленский, Путин начал войну никого не спрашивая, поэтому и Европе также нужно соблюдать гарантии безопасности и защищаться от России.

"Путин никогда ни о чем не спрашивал – он просто вторгся на нашу территорию. Так почему люди, на чьем континенте сегодня война, должны спрашивать его? Может, нам нужно эти инфантильные разговоры просто прекратить? У нас гарантии безопасности наши. Европе нужно защищаться, потому что это Европа. А "русские" – это "русские". Их нужно поставить на место", – подчеркнул Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что президент США Дональд Трамп назвал условие возобновления помощи Украине от Соединенных Штатов. По его словам, это соглашение, которое позволит американским компаниям получить доступ к украинским полезным ископаемым.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский рассмеялся, когда услышал вопрос о Байдене и сможет ли он войти в историю, как спасший Украину человек. Президент ответил, что история покажет, как все было, и мы узнаем правду.




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