Зеленский признался, может ли Украина освободить Крым силой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет права отказываться от Крыма, даже если сейчас нет достаточного количества вооружения для его возвращения военным путем. Об этом он сообщил во время брифинга, отвечая на вопросы журналистов.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

По словам главы государства, ни один президент не может принимать решения о передаче территорий, поскольку они принадлежат не ему, а украинскому народу.

"У нас позиция не может идти в разрез нашей Конституции Украины. Мы не можем что-то отдать или не отдать. Это не моя собственность. Это собственность украинского народа", – сказал Зеленский.

Президент также подчеркнул, что украинский народ будет продолжать строить свое будущее, рожать новые поколения и развивать государство.

"Вся эта земля принадлежит Украине", – отметил глава государства.

В то же время Зеленский выразил сожаление по поводу того, что часть территорий Украины остается под временной оккупацией. В частности, он упомянул о Крыме, который считает украинским полуостровом, временно захваченным Россией.

"І якщо ми говоримо про Крим, про наш український півострів — дуже багато питань. Люди, які були силою вимушено виштовхані як на територію України, яку ми контролюємо, так і вибачте, силою кинуті за грати в Російській Федерації, особливо журналісти, політичні в'язні, громадські діячі і багато різних людей. І потім, під дулом зброї, начебто голосували і проходив якийсь такий "Референдум". Никто не признает. Это есть насильственная оккупация Российской Федерации нашего полуострова Крым.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский признал провал "коалиции желающих" . Президент Владимир Зеленский предположил, что западные партнеры не введут в Украину европейских миротворцев.

"Я говорил с Трампом, что для нас backstop это не обязательно "boots on the ground" в Украине. Я знаю, как не очень положительно на это смотрят США. Поэтому мы говорим о работе разведок, о киберзащите, о системах ПВО Patriot", — отметил Владимир Зеленский.

