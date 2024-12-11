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Зеленский пристыдил Орбана после звонка Путину

Владимир Зеленский прокомментировал звонок Виктора Орбана Владимиру Путину

сегодня, 17:21
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Автор:
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на недавний звонок премьер-министра Венгрии Виктора Орбана российскому диктатору Владимиру Путину. По словам, Зеленского, Орбану не нужно играть на "собственный имидж" через войну в Украине.

Зеленский пристыдил Орбана после звонка Путину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский подверг критике очередной звонок европейского политика Путину. В этот раз российскому диктатору позвонил по телефону Виктор Орбан.

"Мы все надеемся, что Виктор Орбан не будет хотя бы Асаду в Москву звонить по телефону, чтобы послушать еще и его часовые лекции. Не надо играть на собственный имидж за счет единства — нужно заботиться об общем успехе", — сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что разговоры об окончании войны не могут состояться без Киева. Зеленский добавил, что для достижения реального мира в Украине нужна решимость США и единство Европы, которые будут придерживаться окончания войны на основе принципов Устава ООН.

"Благодарен Президенту Трампу и многим лидерам Европы, с которыми мы уже работаем вместе, чтобы найти правильные и сильные решения ради настоящего мира", — добавил президент.

Утром 11 декабря Виктор Орбан заявил, что провел часовой телефонный разговор с Путиным. Венгерский политик рассказал, что наступают "опасные недели" войны, поэтому он делает "дипломатические шаги" для прекращения огня и начала мирных переговоров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский "разнес" звонок Шольцу Путину

Также "Комментарии" писали, что Зеленский выставил ультиматум Венгрии и назвал решение, ожидаемое от Орбана.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/12723
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