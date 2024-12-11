Зеленский пристыдил Орбана после звонка Путину

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на недавний звонок премьер-министра Венгрии Виктора Орбана российскому диктатору Владимиру Путину. По словам, Зеленского, Орбану не нужно играть на "собственный имидж" через войну в Украине.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский подверг критике очередной звонок европейского политика Путину. В этот раз российскому диктатору позвонил по телефону Виктор Орбан.
Президент Украины подчеркнул, что разговоры об окончании войны не могут состояться без Киева. Зеленский добавил, что для достижения реального мира в Украине нужна решимость США и единство Европы, которые будут придерживаться окончания войны на основе принципов Устава ООН.
Утром 11 декабря Виктор Орбан заявил, что провел часовой телефонный разговор с Путиным. Венгерский политик рассказал, что наступают "опасные недели" войны, поэтому он делает "дипломатические шаги" для прекращения огня и начала мирных переговоров.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский "разнес" звонок Шольцу Путину
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