Зеленский пристыдил Орбана после звонка Путину

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на недавний звонок премьер-министра Венгрии Виктора Орбана российскому диктатору Владимиру Путину. По словам, Зеленского, Орбану не нужно играть на "собственный имидж" через войну в Украине.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский подверг критике очередной звонок европейского политика Путину. В этот раз российскому диктатору позвонил по телефону Виктор Орбан.

"Мы все надеемся, что Виктор Орбан не будет хотя бы Асаду в Москву звонить по телефону, чтобы послушать еще и его часовые лекции. Не надо играть на собственный имидж за счет единства — нужно заботиться об общем успехе", — сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что разговоры об окончании войны не могут состояться без Киева. Зеленский добавил, что для достижения реального мира в Украине нужна решимость США и единство Европы, которые будут придерживаться окончания войны на основе принципов Устава ООН.

"Благодарен Президенту Трампу и многим лидерам Европы, с которыми мы уже работаем вместе, чтобы найти правильные и сильные решения ради настоящего мира", — добавил президент.

Утром 11 декабря Виктор Орбан заявил, что провел часовой телефонный разговор с Путиным. Венгерский политик рассказал, что наступают "опасные недели" войны, поэтому он делает "дипломатические шаги" для прекращения огня и начала мирных переговоров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский "разнес" звонок Шольцу Путину

Также "Комментарии" писали, что Зеленский выставил ультиматум Венгрии и назвал решение, ожидаемое от Орбана.