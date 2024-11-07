logo

BTC/USD

75000.21

ETH/USD

2809.33

LTC/USD

70.98

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

45.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Зеленский приехал к крупнейшему союзнику Путину в ЕС
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский приехал к крупнейшему союзнику Путину в ЕС

Владимир Зеленский совершил визит в Венгрию, где встретился с Виктором Орбаном.

сегодня, 13:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский 7 ноября прибыл в Венгрию для участия в саммите Европейского политического сообщества. Это первый визит Зеленского к премьер-министру Виктору Орбану с начала полномасштабного вторжения России.

Зеленский приехал к крупнейшему союзнику Путину в ЕС

Виктор Орбан и Владимир Зеленский. Фото: miniszterelnok.hu

По прибытии на саммит Европейского политического сообщества Владимира Зеленского встретил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которому президент Украины пожал руку. Перед визитом Зеленский анонсировал, что кроме саммита у него будет ряд встреч с другими европейскими лидерами, где будут обсуждаться вызовы безопасности Европы.

"Будет ряд встреч, ряд договоренностей с европейскими лидерами", — сказал Зеленский.

Журналисты, присутствовавшие на встрече политиков в Будапеште, попытались взять комментарии у президента Украины, однако Зеленский ответил, что будет говорить после саммита.

Напомним, что Венгрия во главе с Виктором Орбаном активно призывает ЕС изменить политику и возобновить связи с Россией, несмотря на войну в Украине. Кроме того, венгерский премьер постоянно ветировал помощь ЕС для Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости изменения стратегии Европейского Союза по помощи Украины. По его словам, это связано с тем, что в США победил Дональд Трамп, которого Орбан активно поддерживал.

Также "Комментарии" писали о скандальном заявлении Виктора Орбана по Украине во время визита в Грузию. По его словам, грузинские власти не позволили собственную страну превратить в Украину, ведущую войну против России.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2024/11/07/zelensky-al-summit-di-budapest-stretta-di-mano-con-orban_89d771ea-f2c1-443c-8ee6-32ea9e07f34a.html
Теги:

Новости

Все новости