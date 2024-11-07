Зеленский приехал к крупнейшему союзнику Путину в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский 7 ноября прибыл в Венгрию для участия в саммите Европейского политического сообщества. Это первый визит Зеленского к премьер-министру Виктору Орбану с начала полномасштабного вторжения России.

Виктор Орбан и Владимир Зеленский. Фото: miniszterelnok.hu

По прибытии на саммит Европейского политического сообщества Владимира Зеленского встретил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которому президент Украины пожал руку. Перед визитом Зеленский анонсировал, что кроме саммита у него будет ряд встреч с другими европейскими лидерами, где будут обсуждаться вызовы безопасности Европы.

"Будет ряд встреч, ряд договоренностей с европейскими лидерами", — сказал Зеленский.

Журналисты, присутствовавшие на встрече политиков в Будапеште, попытались взять комментарии у президента Украины, однако Зеленский ответил, что будет говорить после саммита.

Напомним, что Венгрия во главе с Виктором Орбаном активно призывает ЕС изменить политику и возобновить связи с Россией, несмотря на войну в Украине. Кроме того, венгерский премьер постоянно ветировал помощь ЕС для Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости изменения стратегии Европейского Союза по помощи Украины. По его словам, это связано с тем, что в США победил Дональд Трамп, которого Орбан активно поддерживал.

Также "Комментарии" писали о скандальном заявлении Виктора Орбана по Украине во время визита в Грузию. По его словам, грузинские власти не позволили собственную страну превратить в Украину, ведущую войну против России.