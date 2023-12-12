Зеленский прибыл в Конгресс США: что известно

12 декабря украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Конгресс, где должен встретиться с сенаторами и конгрессменами. Об этом стало известно во время онлайн-трансляции CNN.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

На видео видно, что Владимира Зеленского в холле сопровождают лидеры Демократической и Республиканской фракций в американском Сенате Чак Шумер и Митч Макконнелл.

Стало известно, что глава государства намерен выступить с речью перед Сенатом, а затем встретится со спикером палаты представителей Майком Джонсоном. Темой во встрече будет выделение помощи для Украины .

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Байден раскритиковал Трампа . Президент США Джо Байден отреагировал на обещание Дональда Трампа в случае победы на президентских выборах быть диктатором всего один день. По словам Байдена, Трамп подтверждает, что он является угрозой для демократии в США.

Байден пытается использовать одиозные заявления Трампа против него, чтобы увеличить свои шансы на победу на выборах президента. На этот раз Джо Байден прокомментировал слова Трампа по поводу диктаторства в случае победы на президентских выборах в США в 2024 году.

Также "Комментарии" писали о том, какие ожидания от визита Зеленского в США . В ходе визита в США президент Украины Владимир Зеленский уже выступил в Национальном университете обороны, провел встречи с руководителями американских оборонных компаний, руководством Минобороны, директором-распорядителем МВФ, президентом Всемирного банка, представителями аналитических центров США. Впереди – встречи с президентом Джо Байденом и парламентариями.

Эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник призывает отдать должное нашим дипломатам, сумевшим организовать такую поездку и такие встречи. Ведь те или иные переговоры, выступления – это всегда верхушка айсберга, вершина дипломатических усилий, которые привели к этому, объясняет он.

