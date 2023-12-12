Зеленский прибыл в Конгресс США: что известно

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
12 декабря украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Конгресс, где должен встретиться с сенаторами и конгрессменами. Об этом стало известно во время онлайн-трансляции CNN.
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
На видео видно, что Владимира Зеленского в холле сопровождают лидеры Демократической и Республиканской фракций в американском Сенате Чак Шумер и Митч Макконнелл.
Стало известно, что глава государства намерен выступить с речью перед Сенатом, а затем встретится со спикером палаты представителей Майком Джонсоном. Темой во встрече будет выделение помощи для Украины .
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Байден раскритиковал Трампа . Президент США Джо Байден отреагировал на обещание Дональда Трампа в случае победы на президентских выборах быть диктатором всего один день. По словам Байдена, Трамп подтверждает, что он является угрозой для демократии в США.
Байден пытается использовать одиозные заявления Трампа против него, чтобы увеличить свои шансы на победу на выборах президента. На этот раз Джо Байден прокомментировал слова Трампа по поводу диктаторства в случае победы на президентских выборах в США в 2024 году.
Также "Комментарии" писали о том, какие ожидания от визита Зеленского в США . В ходе визита в США президент Украины Владимир Зеленский уже выступил в Национальном университете обороны, провел встречи с руководителями американских оборонных компаний, руководством Минобороны, директором-распорядителем МВФ, президентом Всемирного банка, представителями аналитических центров США. Впереди – встречи с президентом Джо Байденом и парламентариями.
Эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник призывает отдать должное нашим дипломатам, сумевшим организовать такую поездку и такие встречи. Ведь те или иные переговоры, выступления – это всегда верхушка айсберга, вершина дипломатических усилий, которые привели к этому, объясняет он.
Обсуждения
Новости
Донбас
сегодня, 19:07
Опять, ссучара еврейская, клянчит бабки, чтобы тут закупать яйца по 17 грн. за штуку. ВПО отменяют, зато депутатишкам оздоровительные никто не отменяет, мерзкие, циничные твари. Пора уже начинать дроны высылать по этим ссучьим отродьям, их на всех хватит, а не идти на могилизацию, чтобы эти твари обогащались