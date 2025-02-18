Зеленский прекратил обращаться к украинцам впервые за три года

Впервые с 2022 года президент Украины Владимир Зеленский перестал записывать ежевечерние видеообращения. Последнее было опубликовано 5 дней назад – 13 февраля.

Владимир Зеленский. Скриншот из видео

Отметим, что в настоящее время президент находится в командировках вместе с первой леди. За это время президент находился в Мюнхене, Объединенных Арабских Эмиратах, а вчера сообщил о визите в Турцию.

В двух последних странах президент сообщил, что обсуждаются вопросы обмена военнопленными, а также вопросы продовольственной безопасности.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Объединенные Арабские Эмираты. Он сообщил о содержательном разговоре с президентом Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном в Абу-Даби.

"Одна из наших ключевых тем сегодня – возвращение наших людей из российского плена. Посредничество ОАЭ спасло много жизней. Спасибо за это важное сотрудничество, и сегодня обсудили, как можем его продолжить", – отметил Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что сегодня было подписано важное экономическое соглашение между Украиной и ОАЭ.

"Документ максимально либерализирует доступ к рынку ОАЭ для почти всех украинских товаров. Нашим компаниям будет проще продавать свои продукты в ОАЭ. Активной была и работа первой леди. Важные вопросы гуманитарного сотрудничества: реабилитация, поддержка больших приемных семей, поддержка наших людей. Спасибо за сотрудничество, которое спасает жизнь и помогает".