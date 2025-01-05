Зеленский предупредил Европу о кровавых планах России: что задумал Путин

Россия не смирится с поражением в войне против Украины и может начать следующее, уже направленное на уничтожение всей Европы. Это может произойти по завершении президентской каденции Дональда Трампа.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в длительном разговоре с американским подкастером Лексом Фридманом.

Зеленский выразил большие надежды на предстоящую личную встречу с Дональдом Трампом, поскольку считает, что Путин его боится. Однако он отметил, что даже если Трамп станет президентом, его срок продлится всего четыре года, после чего Россия может воспользоваться новыми обстоятельствами для подготовки войны.

"Путин — кто-нибудь, убийца, но не дурак. Он подготовится, он знает все ошибки, он понимает, как мы разбили его армию после начала вторжения. Он знает, что это не советская война, и с нами так не получится. Он подготовится, он пустит все на оружие.

По мнению президента, после унижения в Украине Путин станет готовиться к войне против всего Запада. Он подчеркнул, что если США под руководством Трампа выйдут из НАТО, это станет решающим фактором для России, чтобы нацелиться на Европу.

Зеленский подчеркнул, что в случае такого сценария численность европейских армий будет недостаточной для противодействия. ВСУ является крупнейшей армией на континенте, тогда как следующая по численности идет Франция, войска которой в четыре раза меньше.

Президент отметил, что стратегические цели Путина включают в себя два основных направления: ослабление НАТО через выход США из альянса и ослабление Украины. В случае достижения этих целей Зеленский прогнозирует начало масштабной войны, которая охватит территорию бывшей советской зоны влияния.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский рассказал о своих шагах к завершению войны . Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что в первую очередь переговоры по завершению войны должны состояться с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом. Только после этого возможны переговоры с Россией.