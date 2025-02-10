Зеленский предупредил, что "серьезные люди" из команды Трампа едут в Украину

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с президентом Европейского Инвестиционного Банка Надеждой Кальвино.

Во время мероприятия Зеленскому задали вопрос о заявлении Дональда Трампа о якобы прогрессе в переговорах по прекращению войны. В частности, журналистов интересовало, может ли Зеленский подтвердить подобную информацию и известно ли ему о контактах Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.

Президент Украины отметил, что это сложный вопрос.

"Сейчас важно, мне кажется, не жить слухами", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что первоочередной задачей является сосредоточение на совместной работе команд Украины и США.

"На общем видении, желательно, главных вещей. Безусловно, могут быть разные мнения, но на совместном видении главных вещей – как остановить Путина и как дать гарантии безопасности Украине и украинцам. Мы будем работать очень сильно", – подчеркнул он.

Зеленский также сообщил о запланированных встречах с представителями команды Трампа.

"На этой неделе будут некоторые люди и из команды президента Трампа, серьезные, у нас в Украине до еще Мюнхенской конференции. Потом будет Мюнхенская конференция. У меня будет там ряд встреч и с вице-президентом, также будут встречи и с командой президента Трампа и у моей команды там будут отдельные встречи, разговоры". президент.

Зеленский подтвердил, что украинская и американская стороны работают над организацией его встречи с Трампом.

"Также наши команды работают над нашим диалогом и встречей между мной и президентом Трампом. Он говорил об этом. Мне кажется, что в этом нет никакого секрета. Вопрос, когда это будет – возможностей обеих сторон", – заявил глава государства.

Также он прокомментировал информацию о возможных контактах между Трампом и Путиным.

"А то, что они общаются – посмотрим, кто и как, и так ли это", – подытожил Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский посетит Мюнхен . Переговоры во время Мюнхенской конференции безопасности, которую посетит президент Украины Владимир Зеленский, пройдут в кулуарах. Отмечается, что MSC посетит и американская делегация, в которую войдут: вице-президент Соединенных Штатов Америки (США) Джей Ди Вэнс; государственный секретарь Марко Рубио; спецпредставитель США по украинско-российской войне Кит Келлог. По словам главы MSC Кристофа Гойсена, ожидается, что Владимир Зеленский также посетит конференцию, позволяющую провести потенциальные переговоры с представителями ключевых союзников Киева.

Стоит отметить, что Мюнхенская конференция по безопасности – это форум, на котором ежегодно поднимают вопросы международной безопасности. В этом году конференция пройдет с 14 по 16 февраля. Ожидается, что его посетят около 60 стран, 150 министров со всего мира, а также руководители международных организаций.