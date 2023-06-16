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Зеленский предупредил, что Россия хочет взорвать ЗАЭС

Владимир Зеленский убежден, что агрессор заинтересован в том, чтобы мир нажал на Киев, требуя "остановить конфликт"

сегодня, 16:50
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Автор:

Кравцев Сергей

Страна-агрессор собирается взорвать Запорожскую АЭС. Это нужно Москве для дестабилизации ситуации в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью американскому телеканалу "NBC News" сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский предупредил, что Россия хочет взорвать ЗАЭС

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент заявил, что Россия продолжает шантажировать не только Украину, но и весь мир. Москва требует, чтобы мир надавил на Киев и прекратился "конфликт".


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"Если нам массово передадут военное оборудование, которое сейчас находится на балансе у наших партнеров, мы скорее одержим победу", – заявил президент и подчеркнул, что передача Украине западной техники небольшими партиями лишь продлевает продолжительность российско-украинской войны.

Отметим, ранее уже сообщалось неоднократно, что россияне полностью заминировали Запорожскую АЭС, тем самым показывая, что они не намерены добровольно ее покинуть в случае контрнаступления ВСУ.

Читайте также на портале "Комментарии" — подрыв Каховской ГЭС не может не сказаться на работе Запорожской АЭС и аннексированном Крыму, который и так испытывает нехватку воды. Об этом в эфире общенационального телемарафона заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Также информацию прокомментировали в пресс-службе "Энергоатома".

Ранее "Комментарии" писали — глава Международного агентства ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что во время недавнего визита на оккупированную российскими войсками Запорожскую АЭС стал свидетелем военных приготовлений. Какой есть выход из ситуации? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vla9zmqwfVg&ab_channel=NBCNews
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 17:13

То може йому б піти у відставку і дати іншим, гідним, вирішувати питання? Не жаліє Україну, як Башар Асад Сирію, то хоча б Землю пожалів. Такому, з таким оточенням не програють - це ганьба і приниження на століття. Потім ще віддати фінаншистам Росію на розпил репараціями. Хто схоче, щоб фінаншисти Гетманцев Яресько Гонтарева ..., рушили тобі банківську систему, а потім веселились та розважались на пресконференціях, як це було в Україні?


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