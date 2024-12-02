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Зеленский предложил России пойти на три буквы

Владимир Зеленский употребил "недипломатическую лексику" по поводу уступок на мирных переговорах

сегодня, 17:05
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна пойти на три буквы. Такими словами президент ответил на вопрос об уступках РФ во время возможных мирных переговоров по войне в Украине.

Зеленский предложил России пойти на три буквы

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Как сообщает "Укринформ", Владимир Зеленский выступил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом. Президента спросили о возможности мирных переговоров с Россией, а также на какие уступки должен пойти Путин для их начала.

"На что должна пойти Россия? На три буквы. Желательно, чтобы она поняла, что она делает то, что она делает – убивает нас, а мы защищаемся и боремся с врагом. Пока наши планы неизменны. Конечно мы очень хотим быть сильнее, чтобы в 2025 году закончилась эта война", – сказал Зеленский.

Далее президент извинился за "недипломатическую лексику" по вопросу возможных переговоров с Россией по окончанию войны в Украине.

Также Зеленский рассказал о диалоге с Шольцом, который длился 40 минут. По его словам, разговор касался усиления украинского фронта, будущего членства Украины в ЕС и приглашения в НАТО.

"Я говорил, насколько нам важно иметь серьезные гарантии безопасности, я был достаточно открыт с канцлером по теме НАТО и по нашим гарантиям безопасности. В кого мы верим, а кому уже никогда не поверим. Пусть все детали останутся между нами, поэтому была такая длинная беседа", – добавил Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лавров заявил об обеспокоенности из-за заявлений Запада об окончании войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что в Кремле озвучили главную цель России для окончания войны в Украине.



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