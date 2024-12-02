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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна пойти на три буквы. Такими словами президент ответил на вопрос об уступках РФ во время возможных мирных переговоров по войне в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Как сообщает "Укринформ", Владимир Зеленский выступил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом. Президента спросили о возможности мирных переговоров с Россией, а также на какие уступки должен пойти Путин для их начала.
Далее президент извинился за "недипломатическую лексику" по вопросу возможных переговоров с Россией по окончанию войны в Украине.
Также Зеленский рассказал о диалоге с Шольцом, который длился 40 минут. По его словам, разговор касался усиления украинского фронта, будущего членства Украины в ЕС и приглашения в НАТО.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лавров заявил об обеспокоенности из-за заявлений Запада об окончании войны в Украине.
Также "Комментарии" писали о том, что в Кремле озвучили главную цель России для окончания войны в Украине.
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