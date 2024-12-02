Зеленский предложил России пойти на три буквы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна пойти на три буквы. Такими словами президент ответил на вопрос об уступках РФ во время возможных мирных переговоров по войне в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Как сообщает "Укринформ", Владимир Зеленский выступил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом. Президента спросили о возможности мирных переговоров с Россией, а также на какие уступки должен пойти Путин для их начала.

"На что должна пойти Россия? На три буквы. Желательно, чтобы она поняла, что она делает то, что она делает – убивает нас, а мы защищаемся и боремся с врагом. Пока наши планы неизменны. Конечно мы очень хотим быть сильнее, чтобы в 2025 году закончилась эта война", – сказал Зеленский.

Далее президент извинился за "недипломатическую лексику" по вопросу возможных переговоров с Россией по окончанию войны в Украине.

Также Зеленский рассказал о диалоге с Шольцом, который длился 40 минут. По его словам, разговор касался усиления украинского фронта, будущего членства Украины в ЕС и приглашения в НАТО.

"Я говорил, насколько нам важно иметь серьезные гарантии безопасности, я был достаточно открыт с канцлером по теме НАТО и по нашим гарантиям безопасности. В кого мы верим, а кому уже никогда не поверим. Пусть все детали останутся между нами, поэтому была такая длинная беседа", – добавил Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лавров заявил об обеспокоенности из-за заявлений Запада об окончании войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что в Кремле озвучили главную цель России для окончания войны в Украине.