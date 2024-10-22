Зеленский предложил обменять ядерное оружие Украины на вступление в НАТО

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Slava Kot
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина отдала ядерное оружие по Будапештскому меморандуму, однако не получила реальных гарантий безопасности. По словам Зеленского, такими гарантиями должно стать членство Украины в НАТО.
Президент Украины Владимир Зеленский
Как сообщает "Интерфакс-Украина", Владимир Зеленский во время встречи с журналистами отреагировал на информацию о возможности создания в Украине ядерного оружия. Как пояснил президент, речь пока не идет о восстановлении ядерного потенциала Украины.
Зеленский рассказал, что поделился с Байденом и Трампом идеей обмена ядерного оружия, который прошел по Будапештскому меморандуму в 1994 году, на членство Украины в НАТО в будущем. По словам президента, Украина избавилась от ядерного оружия, однако не получила защиты от партнеров.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на присутствие войск КНДР на войне в Украине.
Также "Комментарии" писали о политическом обозревателе Виталии Портникове, который назвал требование Трампа в случае его победы на выборах. Оно не понравится Зеленскому.
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