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Зеленский предложил обменять ядерное оружие Украины на вступление в НАТО

Владимир Зеленский предлагает вступление в НАТО в обмен на ядерное оружие, которое Украина добровольно избавилась от гарантий безопасности.

22 октября 2024, 16:37
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Slava Kot

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина отдала ядерное оружие по Будапештскому меморандуму, однако не получила реальных гарантий безопасности. По словам Зеленского, такими гарантиями должно стать членство Украины в НАТО.

Зеленский предложил обменять ядерное оружие Украины на вступление в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский

Как сообщает "Интерфакс-Украина", Владимир Зеленский во время встречи с журналистами отреагировал на информацию о возможности создания в Украине ядерного оружия. Как пояснил президент, речь пока не идет о восстановлении ядерного потенциала Украины.

"Мы не просим предоставить нам или вернуть ядерное оружие. Да, мы не просим этого. Моя позиция очень четкая. Мы отдали, но ничего не получили. И мы получили только полномасштабную войну и много жертв, поэтому на сегодняшний день у нас есть только один выход. Поэтому нам нужно НАТО, потому что у нас нет оружия, которое может остановить Путина", — сказал Зеленский.

Зеленский рассказал, что поделился с Байденом и Трампом идеей обмена ядерного оружия, который прошел по Будапештскому меморандуму в 1994 году, на членство Украины в НАТО в будущем. По словам президента, Украина избавилась от ядерного оружия, однако не получила защиты от партнеров.

"Мы отдали ядерное оружие. Мы не получили НАТО. И можете ли вы, я спросил их, можете ли вы назвать мне других союзников или другой "зонтик безопасности" или что-то похожее, какие-то меры безопасности и гарантии для Украины, которые будут соизмеримы с НАТО? Никто мне не может сказать", — объяснил президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на присутствие войск КНДР на войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о политическом обозревателе Виталии Портникове, который назвал требование Трампа в случае его победы на выборах. Оно не понравится Зеленскому.



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