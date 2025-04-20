Зеленский поздравил украинцев с Пасхой: объяснил особенность этого дня (ВИДЕО)

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в новом видео по случаю Пасхи со словами надежды и веры в мир Его обращение, опубликованное в 1152-й день полномасштабной войны, стало символическим напоминанием о том, что даже в самые темные времена жизни добро остается сильнее зла.
Президент Украины Владимир Зеленский
В видеообращении Зеленский сравнил историю Христа с борьбой украинского народа за свободу. По его словам, зло, которое ныне олицетворяет российская агрессия, не вечно и оно имеет свое ограниченное время.
Зеленский подчеркнул, что Пасха стала особенно объединяющим праздником и объединила все христианские конфессии в Украине, которые отмечают его в один день. Это, по мнению президента, символизирует единство украинцев не только в вере, но и в стремлении к миру и свободе.
В завершение обращения Зеленский традиционно поздравил украинцев словами: "Да будет мир. Да будет Украина. Христос воскрес! Воистину воскрес!"
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