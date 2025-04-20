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Зеленский поздравил украинцев с Пасхой: объяснил особенность этого дня (ВИДЕО)

Владимир Зеленский призвал к миру в Украине в поздравлении с Пасхой.

сегодня, 09:20
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Slava Kot








Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в новом видео по случаю Пасхи со словами надежды и веры в мир Его обращение, опубликованное в 1152-й день полномасштабной войны, стало символическим напоминанием о том, что даже в самые темные времена жизни добро остается сильнее зла.

Зеленский поздравил украинцев с Пасхой: объяснил особенность этого дня (ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский

В видеообращении Зеленский сравнил историю Христа с борьбой украинского народа за свободу. По его словам, зло, которое ныне олицетворяет российская агрессия, не вечно и оно имеет свое ограниченное время.

"Зло имеет свой час, а у Бога есть свой день. Это один из смыслов, что заложено в историю Христа. О том, что рано или поздно, но непременно зло отступит и жизнь победит", — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что Пасха стала особенно объединяющим праздником и объединила все христианские конфессии в Украине, которые отмечают его в один день. Это, по мнению президента, символизирует единство украинцев не только в вере, но и в стремлении к миру и свободе.

"Мы хотим этого все 1152 дня полномасштабной войны. Мы едины в этом. Каждый день и особенно сегодня, когда украинцы всех христианских конфессий отмечают Пасху в одну дату. Вместе. Мы вместе боремся за Украину. И вместе молимся за Украину", — отметил Зеленский.

В завершение обращения Зеленский традиционно поздравил украинцев словами: "Да будет мир. Да будет Украина. Христос воскрес! Воистину воскрес!"

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский сделал предложение Путину в ответ на его "пасхальное перемирие". Президент подчеркнул, что предлагает реальное прекращение огня сроком на 30 дней.



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