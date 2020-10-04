Зеленский поздравил учителей с профессиональным праздником

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил работников образования с профессиональным праздником. Поздравление появилось на странице главы государства в Facebook.



Владимир Зеленский отметил, что учителя в какой-то степени напоминают родителей, от которых дети перенимают такие качества, как ум, откровенность, требовательность, которые остаются на всю жизнь. Глава государства обратил внимание на то, что учителя во многом формируют мировоззрение человека.

Напомним, о тех, чьи уроки остались с ними на всю жизнь, изданию "Комментарии" рассказали украинские звезды.

Отметим, в Украине День работников образования традиционно отмечаю в первое воскресенье октября. В этом году – 4 октября.

День учителя пришел в независимую Украину еще со времен СССР. А в Союзе праздник впервые отметили в 1965 году. После распада "нерушимого" Украина оставила дату празднования — в первое воскресенье октября.

Кстати, Международный день учителя отмечается 5 октября. Он был учрежден в 1994 году ЮНЕСКО и ООН. Дату выбрали в честь годовщины документа "О положении учителей", составленного в 1966 году.

В этом году в связи с измучившим родителей дистанционным обучением, на которое школы перешли весной из-за коронавируса (и продолжают переходить сейчас), многие переосмыслили роль учителя. К профессии возвращается былой престиж. Хотелось бы еще, чтобы и уровень знаний у нас было более качественным, чем в последнее время.

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