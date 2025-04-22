Зеленский повторил свое предложение Путину: ожидает серьезной готовности России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что озвученное Киевом предложение о прекращении огня в отношении гражданских объектов остается в силе. По его словам, Украина ожидает ответа от российского диктатора Владимира Путина.

Владимир Зеленский и Владимир Путин

Владимир Зеленский отреагировал на очередные ракетные обстрелы России по украинским городам, в том числе удары по Харькову, Запорожью и дроновые атаки Одессы. По словам президента, режим тишины можно реализовать, однако для этого необходимо решение Путина.

"Все это абсолютно сознательный российский террор, который прекращается одним приказом, но приказом в России и для российской армии. Пасха это доказала, когда отсутствовали воздушные тревоги в Украине", — заявил Зеленский.

Президент напомнил, что на предложение Путина по поводу "пасхального перемирия", Украина предложила продолжить полный режим прекращения огня, однако Россия отклонила эту идею. Зеленский отмечает, что именно российский диктатор должен показать готовность к миру.

"Украина предлагала продлить тишину после Пасхи и сделать ее полной. Наше предложение прекращения огня в отношении гражданских объектов также остается в силе. Нужна серьезная готовность России к разговору об этом. Никаких препятствий с украинской стороны нет и не будет", — добавил Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле было озвучено условие для мирных переговоров Украины и России. Что, по мнению Москвы, должен сделать Киев.

Также "Комментарии" писали о том, как Путин признался, что Россия наносит удары по гражданским объектам на войне против Украины, в частности, по атаке по Сумам.