Зеленский потролил Польшу: что предложил после атаки российских дронов

Намекая на то, что полякам следует привыкать к российским атакам президент Украины Владимир Зеленский отметил у себя в Телеграмм, что Украина готова предоставить Польше имеющиеся необходимые данные по этому российскому удару. Украина готова помочь Польше построить надлежащую систему оповещения и защиты от российских вызовов.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Украинский лидер подчеркнул, что российская агрессия представляет угрозу каждой независимой нации в нашем регионе. И, соответственно, только совместные и скоординированные действия могут гарантировать надежную безопасность.

"Важным является прецедент применения боевой авиации нескольких европейских стран одновременно для сбивания российских средств поражения и защиты жизней людей. Украина давно предлагает партнерам создать общую систему противовоздушной защиты и гарантировать сбитие "шахедов", других дронов и ракет благодаря объединенной силе нашей боевой авиации и ПВО. Вместе европейцы всегда сильнее", – написал президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия должна почувствовать, что ответ на этот экскалационный шаг и тем более на попытку унижения одной из ключевых европейских стран будет четкий и сильный ответ всех партнеров.

