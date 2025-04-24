Зеленский потребовал от Трампа не говорить, что Украина виновата в войне

США остаются важным стратегическим партнером Украины, особенно когда речь идет об усилении давления на Россию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Ben Shapiro Show.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Мы считаем США сильным стратегическим партнером с влиянием, и нам бы очень хотелось добиться мира через силу. Это было бы полезно в отношении России. Чтобы сила была направлена на Россию, потому что она является агрессором", – отметил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что уважает стремление бывшего президента США Дональда Трампа достичь мира. В то же время он подчеркнул, что Украина не является инициатором войны, и украинцам больно слышно утверждение, что Киев стал причиной конфликта.

"Я очень уважаю тот факт, что он ищет мира. Это его подход. Но вы не должны говорить, что Украина начала эту войну. Я считаю, что нашим людям это больно слышать. Вот почему мы так отреагировали", — добавил Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский отреагировал на критику Трампа . Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на критику американского президента Дональда Трампа. Глава государства напомнил Трампу, что бывший госсекретарь США Майк Помпео признавал аннексированный Крым территорией Украины.

К своему посту украинский президент прикрепил скриншот Крымской декларации – заявления государственного секретаря первой администрации Трампа Майка Помпео, подтверждающего непризнание российской аннексии Крыма.

Как известно, администрация Дональда Трампа передала Украине на прошлой неделе в Париже одностраничный документ, который был подан как окончательное предложение о мирном урегулировании. В документе говорится, что США готовы признать контроль России над украинским Крымом.

