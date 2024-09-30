Зеленский после визита в США сделал важное заявление

Президент Владимир Зеленский подвел итоги своего визита в США и анонсировал, что следующее заседание в формате "Рамштайн" будет особенным. Об этом он заявил в своем вечернем видеообращении.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

По словам президента, украинская и американская команды уже работают над реализацией оговоренных во время визита вопросов и готовятся к следующей встрече в "Рамштайне". Зеленский отметил, что украинская сторона предоставит партнерам все необходимые детали и аргументы, чтобы обеспечить результаты в ближайшие месяцы как на фронте, так и в дипломатической сфере.

"Наши команды – украинская и американская – уже работают со всем тем, что мы обсудили в Нью-Йорке и Вашингтоне, и уже готовимся к встрече в "Рамштайне". Это будет особый "Рамштайн", и от нашей стороны партнеры получают все детали, все аргументы, как обеспечить результаты в ближайшие месяцы и на фронте, и в дипломатической работе", — сказал президент.



Глава государства подчеркнул, что сила оружия и сила дипломатии должны действовать вместе, и это является основой его "Плана победы". Он также подчеркнул, что Украина ожидает конкретных шагов от партнеров по усилению стратегии страны.

"Мы ждем также конкретных вещей от партнеров, чтобы усилить нашу стратегию. И это касается всех наших партнеров – наша сила именно в том, что свободный мир защищает себя", – высказался глава государства.



Кроме того, Зеленский анонсировал подписание еще одного соглашения о безопасности, которое является важным элементом для укрепления сотрудничества с международными партнерами и защиты Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский рассказал о важности следующего заседания в формате "Рамштайн". В октябре на встрече в формате "Рамштайн" вместе с партнерами предстоит определиться по усилению давления на Россию ради справедливого мира. Такое заявление во время своего традиционного вечернего обращения к украинцам сделал президент Украины Владимир Зеленский.

