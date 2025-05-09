Зеленский после разговора с Трампом рассказал о наказаниях для России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае затягивания войны Россией, Западу предстоит ужесточить санкции. По его словам, США и Европа знают, что наносит самый большой удар по Москве и заставит Кремль пойти на прекращение огня.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский сообщил, что принял участие в формате Joint Expeditionary Force, где с представителями европейских стран обсудил варианты, как добиться прекращения огня на войне в Украине на 30 дней и дольше. По словам президента, Украина к этому готова, а Трамп соглашается на полное прекращение огня.

"Вчера говорил с Президентом Трампом. Наши европейские друзья также имели с ним разговоры. Мы все едины во мнении, что должно быть полное прекращение огня. И если Россия продолжит затягивать войну, нужно будет ужесточать санкции – особенно в случае, если они нарушат прекращение огня после его установления", — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что у западных партнеров Украины есть рычаги влияния, чтобы заставить Россию закончить войну. Однако первым шагом для этого должно быть решение Москвы о режиме прекращения огня.

"США и Европа знают, что больше всего бьет по России, что действительно давит на Москву и заставляет задуматься о мире и прекращении этой войны. Москва должна согласиться на прекращение огня, потому что только так может начаться настоящий мир", — добавил президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский заявил об отказе России от реального прекращения огня. По словам президента, нужно увеличивать санкционное давление на РФ.

Также "Комментарии" писали, что политический обозреватель Виталий Портников назвал причину, почему Владимир Зеленский раздражает Дональда Трампа.