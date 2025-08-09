logo

Зеленский после разговора с Макроном сделал заявление о переговорах: что нельзя позволить россиянам
Зеленский после разговора с Макроном сделал заявление о переговорах: что нельзя позволить россиянам

Президент обменялся мнениями со своим французским коллегой относительно дипломатической ситуации

9 августа 2025, 16:55
Автор:
Кравцев Сергей

Глава украинского государства Владимир Зеленский поговорил с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Два президента обсудили дипломатическую ситуацию и договорились работать максимально эффективно, ради реального завершения войны в Украине. Об этом говорится в заявлении украинского президента.

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

"Говорил с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Благодарен за поддержку. Обменялись мнениями относительно дипломатической ситуации", — отметил Владимир Зеленский.

"Действительно важно, чтобы россиянам не удалось обмануть никого еще раз. Нам всем нужны настоящее окончание войны и надежные основы безопасности для Украины и других европейских наций", — высказался президент.

По его словам, Украина, Франция и все партнеры готовы работать максимально продуктивно ради реального мира.

Читайте также на портале "Комментарии" — фактически Дональд Трамп анонсировал, а Кремль подтвердил историческую встречу 15 августа президентов США и РФ на Аляске. Одной из ключевых тем которой станет Украина. Среди ряда заявлений, которые сделал президент США, бросается в глаза заявление об "обмене территориями", на что уже ответил президент Владимир Зеленский, подчеркнув, что "дарить свою землю оккупанту украинцы не будут". Однако не будет ли так, что, условно говоря, мы станем свидетелями новой песни на старый лад от Трампа о том, что у Украины нет карт и надо соглашаться отдавать весь Донбасс Путину, ради мира? Ведь, по сути, речь идет об обмене украинскими территориями, то есть Киеву предлагают отказаться от одних территорий, ради других? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




