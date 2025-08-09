Зеленский после разговора с Макроном сделал заявление о переговорах: что нельзя позволить россиянам

Глава украинского государства Владимир Зеленский поговорил с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Два президента обсудили дипломатическую ситуацию и договорились работать максимально эффективно, ради реального завершения войны в Украине. Об этом говорится в заявлении украинского президента.

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

"Говорил с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Благодарен за поддержку. Обменялись мнениями относительно дипломатической ситуации", — отметил Владимир Зеленский.

"Действительно важно, чтобы россиянам не удалось обмануть никого еще раз. Нам всем нужны настоящее окончание войны и надежные основы безопасности для Украины и других европейских наций", — высказался президент.

По его словам, Украина, Франция и все партнеры готовы работать максимально продуктивно ради реального мира.

