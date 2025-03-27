Зеленский пошутил во время пресс-конференции в Париже (ВИДЕО)

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Лиля Воробьева
Во время пресс-конференции в Париже 27 марта президент Украины Владимир Зеленский пошутил из-за проблем со звуком.
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
Журналисты задавали вопросы на французском языке, но из-за технических неполадок Зеленский плохо слышал перевод. Соответствующее видео появилось в Telegram.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что 27 марта, в сети появились новые условия соглашения о полезных ископаемых, которое предлагают Соединенные Штаты. Однако этот вариант не окончательный – американская сторона постоянно вносит изменения, сообщил на пресс-конференции по итогам встречи "Коалиции желающих" президент Владимира Зеленского.
По его словам, Украина уже рассмотрела множество вариаций соглашения, а переговоры по его согласованию продолжаются. Условия документа регулярно корректируются и украинско-американские команды продолжают работу над его окончательной версией.
Кроме того, глава государства подчеркнул, что необходимо действовать взвешенно, без спешки и лишних эмоций. Украинские юристы тщательно изучат документ и все рациональные предложения будут поддержаны. В то же время, подчеркнул Зеленский, о заключении соглашения пока говорить рано, поскольку его условия постоянно меняются.
При этом стало известно, что в последней редакции договора США предлагается включить в соглашение не только редкоземельные металлы, но и нефть, газ и портовую инфраструктуру. Также в документе отмечается, что управление соответствующим фондом будут осуществлять пять человек, три из которых будут представителями США. Решения будут приниматься большинством голосов. Согласно проекту соглашения, финансовые поступления будут сразу конвертироваться в валюту и выводиться за границу. Никаких гарантий безопасности Украины соглашение не предусматривает. При этом вкладом США в фонд будет считаться помощь, предоставленная Украине с 2022 года.
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