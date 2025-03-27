Зеленский пошутил во время пресс-конференции в Париже (ВИДЕО)

Во время пресс-конференции в Париже 27 марта президент Украины Владимир Зеленский пошутил из-за проблем со звуком.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Журналисты задавали вопросы на французском языке, но из-за технических неполадок Зеленский плохо слышал перевод. Соответствующее видео появилось в Telegram.

"Я попрошу технический перевод с французского на украинский сделать мне громче, а то я в вопросе буду только слышать "Эммануэль Макрон" и все. А надо понять, о чем был вопрос", – пошутил глава государства.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что 27 марта, в сети появились новые условия соглашения о полезных ископаемых, которое предлагают Соединенные Штаты. Однако этот вариант не окончательный – американская сторона постоянно вносит изменения, сообщил на пресс-конференции по итогам встречи "Коалиции желающих" президент Владимира Зеленского.

По его словам, Украина уже рассмотрела множество вариаций соглашения, а переговоры по его согласованию продолжаются. Условия документа регулярно корректируются и украинско-американские команды продолжают работу над его окончательной версией.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что необходимо действовать взвешенно, без спешки и лишних эмоций. Украинские юристы тщательно изучат документ и все рациональные предложения будут поддержаны. В то же время, подчеркнул Зеленский, о заключении соглашения пока говорить рано, поскольку его условия постоянно меняются.

При этом стало известно, что в последней редакции договора США предлагается включить в соглашение не только редкоземельные металлы, но и нефть, газ и портовую инфраструктуру. Также в документе отмечается, что управление соответствующим фондом будут осуществлять пять человек, три из которых будут представителями США. Решения будут приниматься большинством голосов. Согласно проекту соглашения, финансовые поступления будут сразу конвертироваться в валюту и выводиться за границу. Никаких гарантий безопасности Украины соглашение не предусматривает. При этом вкладом США в фонд будет считаться помощь, предоставленная Украине с 2022 года.

