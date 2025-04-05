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Зеленский поручил проверить чиновников на полиграфе: что произошло

FT пишет о том, что Владимир Зеленский поручил проверить чиновников на полиграфе из-за утечки проекта соглашения с США

сегодня, 15:23
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Кравцев Сергей

Глава украинского государства Владимир Зеленский поручил Службе безопасности расследовать утечку последнего предложения США по получению прибыли с украинских активов, сообщили правительственные чиновники, в рамках расследования, которое включает использование полиграфа. Об этом говорится в материале Financial Times.

Зеленский поручил проверить чиновников на полиграфе: что произошло

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Отмечается, что президент решился на расследование в связи с тем, что между Киевом и Вашингтоном вновь стали напряженными отношения. Ведь появились разногласия по последней версии соглашения по критически важным минералам и энергетическим активам.

Авторы публикации отмечают, что украинские чиновники говорят, что были удивлены масштабом последних ультимативных требований США и считают политически неприемлемыми некоторые части американского предложения по получению прибыли из инфраструктуры их страны.

"Украинские чиновники сообщили, что полиграф был применен к работникам в нескольких министерствах, но отказались предоставить дополнительные детали или указать, сколько человек было допрошено. Офис президента Украины отказался комментировать. В заявлении Службы безопасности говорится, что она действует в рамках закона, чтобы защитить безопасность Украины, и сохраняет определенные детали своей деятельности в тайне", – говорится в материале.

Журналисты обращают внимание, что полиграфы являются не совсем надежным инструментом, а научное обоснование их эффективности выглядит весьма спорным, однако правоохранительные органы часто используют их для уголовных расследований и проверки иностранцев, которые стремятся присоединиться к армии.

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