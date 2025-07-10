Зеленский попросил у партнеров две вещи, ради восстановления Украины

Для восстановления Украины нужен подход в стиле "Плана Маршалла" и коалиция с четким лидерством. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время открытия Конференции по вопросам восстановления Украины URC 2025 сегодня в Риме.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Мы знаем, что Россия уничтожила и мы знаем, что потребуется, чтобы отстроить Украину, украинских людей, наши жизни. Систематический подход нужен, коалиция с четким лидерством стран и компаний, которые могут возглавить и привести за собой других. И нам также нужен четкий план восстановления", — отметил украинский лидер.

Глава государства напомнил о роли, которую "План Маршалла" сыграл в восстановлении и трансформации Европы. Поэтому, подчеркнул президент, Европа получила возможность наслаждаться миром и экономическим ростом в течение такого продолжительного времени.

"И сейчас у нас есть реальная возможность зажечь новую волну прогресса. Нам нужен подход в стиле "Плана Маршалла", и мы должны развить его вместе", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, первым делом Украина вместе с союзниками должна остановить российские дроны и ракеты. Для этого нужно больше поставок ПВО, больше инвестиций в дроны-перехватчики, системы ПВО и ракеты.

"Я призываю всех наших партнеров увеличивайте свои инвестиции. В то время, как Россия наращивает свои атаки по Украине, у нас не может быть недостатка финансирования для производства дронов", — отметил президент.

Кроме того, он добавил, что Украина имеет одни из самых развитых в мире дроновых технологий, как для наступления, так и для обороны.

Также издание "Комментарии" сообщало – спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что международные партнеры должны помочь Украине в восстановлении, введя для нее свой "План Маршалла".



