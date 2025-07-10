Зеленский попросил у партнеров две вещи, ради восстановления Украины

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Кравцев Сергей
Для восстановления Украины нужен подход в стиле "Плана Маршалла" и коалиция с четким лидерством. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время открытия Конференции по вопросам восстановления Украины URC 2025 сегодня в Риме.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Глава государства напомнил о роли, которую "План Маршалла" сыграл в восстановлении и трансформации Европы. Поэтому, подчеркнул президент, Европа получила возможность наслаждаться миром и экономическим ростом в течение такого продолжительного времени.
По его словам, первым делом Украина вместе с союзниками должна остановить российские дроны и ракеты. Для этого нужно больше поставок ПВО, больше инвестиций в дроны-перехватчики, системы ПВО и ракеты.
Кроме того, он добавил, что Украина имеет одни из самых развитых в мире дроновых технологий, как для наступления, так и для обороны.
Также издание "Комментарии" сообщало – спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что международные партнеры должны помочь Украине в восстановлении, введя для нее свой "План Маршалла".