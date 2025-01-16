Зеленский пообещал «ответку» РФ: что произошло

Глава украинского государства Владимир Зеленский заверил, что Украина передаст "привет" российской стороне в ответ на атаку Киева беспилотными летательными аппаратами 16 января. Как передает портал "Комментарии", заявление украинского президента цитирует "Интерфакс-Украина".

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Мы передадим привет также", — сказал Зеленский, отвечая на вопрос корреспондента о том, как была воспринята российская атака дронами, которая состоялась во время его переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Киеве.

В свою очередь тот отметил, что эта атака напоминает о том, с чем сталкивается Украина ежедневно и подчеркнул необходимость поддержки Украины.

Отметим, ранее The Guardian пиал, что утром над Мариинским дворцом, где премьер-министр Великобритании Кир Стармер должен был встретиться с украинским президентом, был замечен российский беспилотник, и по нему отработала украинская ПВО. Грохот работы зенитных систем был хорошо слышен в стенах дворца.

"Летательный аппарат — возможно, российскую приманку — было видно и слышно над Мариинским дворцом, неподалеку от Офиса президента. Пока неизвестно, удалось ли сбить дрон", — говорится в публикации.

В итоге Стармер и Зеленский подписали соглашение о партнерстве двух стран в оборонной сфере на фоне опасений, что США могут начать сворачивать свою поддержку.

The Guardian добавляет, что на самом деле Стармер уже побывал в Киеве в феврале 2023 года, но тогда он еще был лидером оппозиции, а не правительства. Тогда он уверял Зеленского, что в случае прихода к власти его партии политика Британии по поддержке Украины останется неизменной.

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