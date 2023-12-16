Зеленский пообещал напомнить чиновникам на местах, что в Украине продолжается война

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Кравцев Сергей
Каждая украинская община должна помнить, что война с Россией продолжается, поэтому необходимо сделать все возможное для защиты государства. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на заседании Конгресса местных и региональных властей, которое состоялось во Львове сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента
Глава государства признался, что сосредоточился на вопросах войны с Россией и интеграции Украины в европейские структуры, а потому не обращал достаточно внимания на ситуацию в регионах. Теперь же президент намерен уделить максимальное внимание ситуации на местах.
Он подчеркнул, все давно уже должно быть очевидно, что главная задача сегодня – оборона нашего государства.
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