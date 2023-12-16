Зеленский пообещал напомнить чиновникам на местах, что в Украине продолжается война

Каждая украинская община должна помнить, что война с Россией продолжается, поэтому необходимо сделать все возможное для защиты государства. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на заседании Конгресса местных и региональных властей, которое состоялось во Львове сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Глава государства признался, что сосредоточился на вопросах войны с Россией и интеграции Украины в европейские структуры, а потому не обращал достаточно внимания на ситуацию в регионах. Теперь же президент намерен уделить максимальное внимание ситуации на местах.

"И, если кто-то на какой-либо должности, будь то в государстве или в органах местного самоуправления, почему-то считает, что война она где-то там, а он якобы может заниматься чем угодно, другим приоритетным вопросом, то это большая ошибка, которую надо исправить и которую мы исправим. Считаю, что мы все должны быть очень взрослыми и понимать, чем мы занимаемся на местах, и нет ни одной общины, которая отделена от жизни и борьбы всей Украины", — высказался Зеленский.

Он подчеркнул, все давно уже должно быть очевидно, что главная задача сегодня – оборона нашего государства.

"Если кто-то не знает детали, которые у нас на фронте, что происходит, и забыл с кем у нас такое соседство, поэтому хочу напомнить — оборона на первом месте. Поэтому защита – обязанность каждого", – заявил Владимир Зеленский.

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