Президент Украины Владимир Зеленский получил от правительства Чеченской Республики Ичкерия в изгнании высшие государственные награды. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Зеленский получил орден Чеченской Республики Ичкерия. Фото: Офис президента

Украинский лидер получил сразу две награды от Чеченской Республики Ичкерия, правительство которой находится в изгнании – это орден имени Джохара Дудаева и орден "Честь Нации".

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Владимир Зеленский отметил эти награды за заслуги, которые осуществляет президент Украины ради свободы во всем мире, в том числе и перед чеченским народом, что проиграл свою войну против России.

"Его политическая твердость и верность родной стране сумели сплотить народ Украины перед нависшей угрозой от векового врага в лице России и ее кровожадных монстров, захвативших власть террористическими методами", – говорится в указе главы правительства Чеченской Республики Ичкерия в изгнании Ахмеда Закаева.

Награду Зеленскому передал руководитель ГУР Кирилл Буданов. В настоящее время орденом имени Джохара Дудаева владеют несколько политических чеченских деятелей – Зелимхан Яндарбиев и Аслан Масхадов. Также награду получил литовский деятель Витаутас Ландсбергис.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на слова Зеленского в Польше. Спикер Кремля Дмитрий Песков просит объяснить слова президента Украины об отсутствии политических, географических, а главное, исторических границ.

Также "Комментарии" писали, что британский эксперт прогнозирует уход ВСУ из города Бахмут спустя несколько дней. Такое может произойти из-за потери важной дороги.