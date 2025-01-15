Зеленский подписал закон, который не понравится молодым украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4197-IХ "О внесении изменений в Закон "О воинской обязанности и военной службе". Об этом 15 января сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на карточку законопроекта на сайте Верховной Рады.

Зеленский подписал закон об учете 17-летних призывников: что их ждет. Фото: Офис президента

Согласно закону, ежегодно с 1 января до 31 июля юноши, которым исполняется 17 лет, берутся на учет призывников с внесением сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов с помощью электронного кабинета либо личного прибытия в ТЦК и СП.

Закон № 4197-IХ предусматривает также, что перед прохождением практических занятий базовой общевойсковой подготовки граждане проходят медицинский осмотр. Кроме того, женщины, пригодные к прохождению военной службы и изъявившие желание проходить базовую военную службу, берутся на воинский учет призывников добровольно.

В том числе документ, подписанный Зеленским, продлевает до 1 марта возможность постановки на учет военнослужащих, совершивших СОЧ (самовольное оставление части), и которые добровольно прибыли в воинские части. Таким лицам командир не позднее 72 часов продлевает соответственно военную службу, действие контракта, а также возобновляет выплату денежного и осуществления продовольственного, вещевого, других видов обеспечения.

Как сообщал портал "Комментарии", Кабинет министров Украины временно разрешил перебронировать работников от мобилизации через портал "Дія" без ожидания в 72 часа. Норма будет действовать с 22 января по 1 марта 2025 года для предприятий, которые подтвердили статус критически важных. Также "Комментарии" писали, какая ответственность ждет 17-летних за нарушение правил воинского учета.