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Зеленский подписал закон, который не понравится молодым украинцам

Также изменения в Закон "О воинской обязанности и военной службе" регулируют возвращение из "самоволки" и медосмотр

сегодня, 13:45
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Николай Лисицын

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4197-IХ "О внесении изменений в Закон "О воинской обязанности и военной службе". Об этом 15 января сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на карточку законопроекта на сайте Верховной Рады.

Зеленский подписал закон, который не понравится молодым украинцам

Зеленский подписал закон об учете 17-летних призывников: что их ждет. Фото: Офис президента

Согласно закону, ежегодно с 1 января до 31 июля юноши, которым исполняется 17 лет, берутся на учет призывников с внесением сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов с помощью электронного кабинета либо личного прибытия в ТЦК и СП.

Закон № 4197-IХ предусматривает также, что перед прохождением практических занятий базовой общевойсковой подготовки граждане проходят медицинский осмотр. Кроме того, женщины, пригодные к прохождению военной службы и изъявившие желание проходить базовую военную службу, берутся на воинский учет призывников добровольно.

В том числе документ, подписанный Зеленским, продлевает до 1 марта возможность постановки на учет военнослужащих, совершивших СОЧ (самовольное оставление части), и которые добровольно прибыли в воинские части. Таким лицам командир не позднее 72 часов продлевает соответственно военную службу, действие контракта, а также возобновляет выплату денежного и осуществления продовольственного, вещевого, других видов обеспечения.

Как сообщал портал "Комментарии", Кабинет министров Украины временно разрешил перебронировать работников от мобилизации через портал "Дія" без ожидания в 72 часа. Норма будет действовать с 22 января по 1 марта 2025 года для предприятий, которые подтвердили статус критически важных. Также "Комментарии" писали, какая ответственность ждет 17-летних за нарушение правил воинского учета.



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Источник: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/44963
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