Зеленский подписал закон: что теперь грозит за неявку в ТЦК

Глава украинского государства Владимир Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушение мобилизации и воинского учета. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт Верховной Рады.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

В частности, на сайте парламента указано, что 17 мая закон вернули с подписью президента.

Закон предусматривает, что за нарушение правил воинского учета (статья 210 Кодекса об административных правонарушениях) будут устанавливаться следующие штрафы: в мирное время — от 3400 до 5100 гривен; повторно в течение года — от 5100 до 8500 гривен; в особый период — от 17 000 до 25 500 гривен.

В то же время за нарушение законодательства об обороне и мобилизации (статья 210-1 КУоАП) планируется установить следующие штрафы: в мирное время – от 5100 до 8500 гривен для граждан, от 17 000 до 25 500 гривен — для должностных и юридических лиц; повторно в течение года – от 8500 до 11 900 гривен для граждан, от 25 500 до 34 000 гривен — для должностных и юридических лиц; в особый период — от 17 000 до 25 500 гривен для граждан, от 34 000 до 51 000 гривен — для должностных и юридических лиц.

Штрафы будут накладывать в течение трех месяцев со дня выявления правонарушения, но не позднее одного года с момента его совершения.

Также подписанный президентом законопроект предусматривает, что в ТЦК могут не составлять протоколы за нарушение правил воинского учета и мобилизации по статьям 210 и 210-1 КУоАП в случае неявки должным образом уведомленного лица и при наличии в ТЦК документов, подтверждающих получение вызова.

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