Зеленский подписал указ о праздновании Дня Независимости: как будет отмечать страна

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о "О праздновании 29-й годовщины независимости Украины". Об этом сообщает пресс-служба "Офиса президента".



Указ главы государства обязывает Кабинет министров разработать и обеспечить реализацию мероприятий, связанных с 20-й годовщиной независимости нашей страны. В сообщении говорится, что при этом обязательно нужно учитывать требования, направленные на борьбу с коронавирусом в Украине.

У Зеленского отмечают, что в День Государственного флага, который в нашей стране отмечают 23 августа, в столице, других населенных пунктах страны, а также дипломатических учреждениях Украины в других странах и в воинских частях должны состояться торжественные церемонии поднятия Государственного флага.

В День Независимости Украины 24 августа в Киеве и других населенных пунктах страны должны провести торжества с участием представителей органов государственной власти, местного самоуправления, участников ООС / АТО и общественности. Еще одним обязательным пунктом праздничных мероприятий будет возложение цветов к памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость, погибших участников Революции Достоинства, участников ООС/АТО.

Согласно президентскому указу в Украине в День Независимости должны проводиться различные тематические мероприятия, которые должны напомнить жителям нашей страны о важных событиях и исторических личностях.

Правительство должно организовать церемонии вручения государственных наград, поощрительных отличий людям, которые внесли значительный вклад в обретение независимости, защита ее суверенитета и территориальной целостности.

Напомним, в Украине приняли решение провести в День Независимости Шествие ветеранов, которое предполагается как объединительная акция.

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