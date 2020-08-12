Зеленский подписал указ о праздновании Дня Независимости: как будет отмечать страна

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Татьяна Веремеева
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о "О праздновании 29-й
годовщины независимости Украины". Об этом сообщает пресс-служба "Офиса
президента".
Указ главы государства обязывает Кабинет министров разработать и обеспечить
реализацию мероприятий, связанных с 20-й годовщиной независимости нашей страны.
В сообщении говорится, что при этом обязательно нужно учитывать требования,
направленные на борьбу с коронавирусом в Украине.
У Зеленского отмечают, что в День Государственного флага, который в нашей
стране отмечают 23 августа, в столице, других населенных пунктах страны, а
также дипломатических учреждениях Украины в других странах и в воинских частях
должны состояться торжественные церемонии поднятия Государственного флага.
В День Независимости Украины 24 августа в Киеве и других населенных пунктах
страны должны провести торжества с участием представителей органов
государственной власти, местного самоуправления, участников ООС / АТО и
общественности. Еще одним обязательным пунктом праздничных мероприятий будет возложение
цветов к памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей украинского
государства, борцов за независимость, погибших участников Революции Достоинства,
участников ООС/АТО.
Согласно президентскому указу в Украине в День Независимости должны
проводиться различные тематические мероприятия, которые должны напомнить
жителям нашей страны о важных событиях и исторических личностях.
Правительство должно организовать церемонии вручения государственных
наград, поощрительных отличий людям, которые внесли значительный вклад в
обретение независимости, защита ее суверенитета и территориальной целостности.
Напомним, в Украине приняли решение провести в День Независимости Шествие
ветеранов, которое предполагается как объединительная акция.
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