Зеленский почувствовал себя украинским Трампом, которому можно все: какой ультиматум поставил ВР

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Кравцев Сергей
Президент Владимир Зеленский пообещал проблемы тем нардепам, которые не станут голосовать за ратификацию минерального соглашения с США. И даже выразил мнение, что США должны лишить таких непослушных депутатов въездных виз. Об этом у себя в Facebook пишет политический аналитик Александр Кочетков.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Эксперт отметил, что нет вопросов, зачем делаются такие заявления. С одной стороны, Зеленский после относительной нормализации отношений с главой Белого Дома, к которой серьезно приложился пастор Бернс, демонстрирует Трампу приверженность достигнутым договоренностям. С другой, если в ближайшее время между Белым Домом и Кремлем произойдет нечто не устроившее Украину, то соглашение можно будет торпедировать. И виноватыми станут, конечно, депутаты. Большинство из которых в сортир не ходят без разрешения ОП.
Он отмечает, что совершенно недопустимым выглядит обращение за помощью в давлении на собственных депутатов в другую страну.
По его мнению, такая позиция выглядит одновременно и авторитарной, и неполноценной.
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