Зеленский почувствовал себя украинским Трампом, которому можно все: какой ультиматум поставил ВР

Президент Владимир Зеленский пообещал проблемы тем нардепам, которые не станут голосовать за ратификацию минерального соглашения с США. И даже выразил мнение, что США должны лишить таких непослушных депутатов въездных виз. Об этом у себя в Facebook пишет политический аналитик Александр Кочетков.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Эксперт отметил, что нет вопросов, зачем делаются такие заявления. С одной стороны, Зеленский после относительной нормализации отношений с главой Белого Дома, к которой серьезно приложился пастор Бернс, демонстрирует Трампу приверженность достигнутым договоренностям. С другой, если в ближайшее время между Белым Домом и Кремлем произойдет нечто не устроившее Украину, то соглашение можно будет торпедировать. И виноватыми станут, конечно, депутаты. Большинство из которых в сортир не ходят без разрешения ОП.

"Эти басни о "непокорных депутатах" американцам еще Кучма рассказывал... Но мое внимание привлекла сама форма публичного заявления Зеленского. Открыто давить на представителей законодательной власти, которая должна быть независимой и контролировать исполнительную власть – это естественно для России. И не может быть приемлемым для Украины, постоянно подчеркивающей свой демократический путь", – отметил Кочетков.

Он отмечает, что совершенно недопустимым выглядит обращение за помощью в давлении на собственных депутатов в другую страну.

"Какая-то начальная школа, второй класс: не отдадите мне свои вкусности – расскажу старшему брату, и он вас всех умертвит?", – возмущается политолог.

По его мнению, такая позиция выглядит одновременно и авторитарной, и неполноценной.

"Наш президент вдруг начал чувствовать себя украинским Трампом, которому можно все?", — подытожил аналитик.

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