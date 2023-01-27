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Зеленский поблагодарил Польшу за танки. Есть ответная реакция

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Польшу за поддержку в войне. На его слова ответил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, отметивший, что его страна будет поддерживать Украину к победе.

сегодня, 17:20
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Автор:

Slava Kot

Владимир Зеленский поблагодарил Польшу за объявление о передаче 60 польских и 14 германских танков для Украины. На сообщение Зеленского отреагировал премьер-министр Матеуш Моравецкий, который рассказал, когда может закончиться поддержка Польши. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter политиков.

Зеленский поблагодарил Польшу за танки. Есть ответная реакция

Владимир Зеленский и Матеуш Моравецкий. Фото из открытых источников

После сообщения Германии, правительство которой разрешило поставлять свои танки в Украину, Польша объявила о передаче танков для Украины. Владимир Зеленский поблагодарил за такие действия союзников, а также вспомнил "Январское восстание" 160-летней давности, когда поляки, украинцы, белорусы и литовцы восстали против Российской империи.

"Благодарю Анджея Дуду, Матеуша Моравецкого и польской нации за такие важные решения передать Украине 60 польских танков, 30 из которых знамениты PT-91 Twardy и 14 танков Leopard-2. Как 160 лет назад мы вместе, но на этот раз у врага нет шансов". Вместе мы победим!", – пишет Зеленский.

Зеленский поблагодарил Польшу за танки. Есть ответная реакция - фото 2

На слова украинского президента ответил премьер-министр Матеуш Моравецкий, написавший пообещавший, что на поставках танков военная помощь Украине не закончится.

"Мы были, есть и будем вместе. Через 160 лет наши народы будут вспоминать эту войну, на этот раз выигранную. На этом польская помощь Украине не заканчивается. Только одно может покончить с нашей поддержкой: победа", — пишет Моравецкий.

Зеленский поблагодарил Польшу за танки. Есть ответная реакция - фото 3

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что танки – это только начало военной помощи для Украины.

Также "Комментарии" писали о Владимире Зеленском, который рассказал, когда могут состояться мирные переговоры с Россией.



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Источник: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1618903919056551936
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