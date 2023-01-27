Зеленский поблагодарил Польшу за танки. Есть ответная реакция

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Slava Kot
Владимир Зеленский поблагодарил Польшу за объявление о передаче 60 польских и 14 германских танков для Украины. На сообщение Зеленского отреагировал премьер-министр Матеуш Моравецкий, который рассказал, когда может закончиться поддержка Польши. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter политиков.
Владимир Зеленский и Матеуш Моравецкий. Фото из открытых источников
После сообщения Германии, правительство которой разрешило поставлять свои танки в Украину, Польша объявила о передаче танков для Украины. Владимир Зеленский поблагодарил за такие действия союзников, а также вспомнил "Январское восстание" 160-летней давности, когда поляки, украинцы, белорусы и литовцы восстали против Российской империи.
На слова украинского президента ответил премьер-министр Матеуш Моравецкий, написавший пообещавший, что на поставках танков военная помощь Украине не закончится.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что танки – это только начало военной помощи для Украины.
Также "Комментарии" писали о Владимире Зеленском, который рассказал, когда могут состояться мирные переговоры с Россией.
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