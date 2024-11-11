Зеленский планирует заменить посла в США: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность замены посла Украины в Соединенных Штатах Америки Оксаны Маркаровой. Об этом сообщает The Washington Post , ссылаясь на анонимного украинского чиновника.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

По информации источника, Зеленский сейчас проводит пересмотр кандидатур взамен Маркаровой в должности посла Украины в США. Посольство Украины в Вашингтоне пока не предоставило комментарий по этому вопросу.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский ответил по требованию спикера Палаты представителей уволить посла Украины в США. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует обсуждать вопрос отзыва украинской послыни в США Оксаны Маркаровой со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном.

Ранее Джонсон обратился к Зеленскому с требованием уволить Маркарова из-за организации визита украинского президента в Пенсильванию, где его сопровождали исключительно представители Демократической партии. Это вызвало недовольство среди республиканцев, считающих, что визит должен быть более сбалансированным с политической точки зрения.

Позже республиканцы в Конгрессе США инициировали расследование визита президента Владимира Зеленского в Пенсильванию на завод по производству боеприпасов.

Отвечая на вопрос о возможном изменении украинского посла, Зеленский подчеркнул, что будет обсуждать такие вопросы исключительно со спикером украинского парламента, как того требует Конституция Украины, а не с иностранными политиками.

Также "Комментарии" писали о том, что пикер Палаты представителей США назвал причину, почему встреча с Зеленским так и не состоялась









