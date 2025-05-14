Зеленский планирует обсудить с Путиным два ключевых вопроса

В случае встречи с российским диктатором Владимиром Путиным глава украинского государства Владимир Зеленский будет подымать вопрос о полном прекращении огня и обмене пленных по формуле "всех на всех". Как передает портал "Комментарии", об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью Liberation.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Если я встречусь с ним, мы должны выйти с политической победой — прекращением огня, обменом всех пленных на всех пленных или чем-то подобным", – отметил украинский лидер.

По его словам, "русские не будут доверять" украинцам и украинцы "не будут доверять россиянам".

Зеленский считает, что только внешние посредники могут гарантировать соблюдение любых договоренностей.

Президент настаивает на необходимости надежного, сбалансированного посредничества, которое бы уважалось обеими сторонами. В частности, он упоминает США как возможного гаранта механизма контроля и считает, что присутствие президента США Дональда Трампа может поощрить российского правителя приехать.

Зеленский считает, что, если Путин не приедет в Стамбул, когда там будет его ждать Дональд Трамп – это можно приравнять к большому поражению путинского режима.

При этом Зеленский уже сейчас призывает к новым жестким санкциям против России, в частности, со стороны США и Европейского Союза.

Относительно возможной продолжительности войны, Зеленский говорит, что точно конфликт не может затянуться на 10 лет, потому что столько воевать украинский народ не выдержит, кроме этого такая затяжная война будет очень болезненной не только для друзей Украины, но и для ее врагов.

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