Зеленский переговорил с генсеком НАТО: какие шаги приведут к миру

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Глава украинского государства сообщил, что разговор был об актуальной ситуации, совместных следующих шагах и необходимости давления на Россию.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

"Поделился подробностями контактов с партнерами. Рассказал, какие форматы и площадки рассматриваем для продолжения переговоров с российской стороной о прекращении огня.

Обсудили также санкции, которые реально могут повлиять на Россию. Важно, чтобы все решения были скоординированы. Тогда санкции будут работать. Без давления на Москву справедливого мира не удастся достичь. Это все понимают.

Отдельно говорили о нашем сотрудничестве на уровне НАТО и подготовке следующих встреч. Договорились быть в контакте", – отметил президент.

Напомним, портал "Комментарии" писал , министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Кремль отвергает безусловное прекращение огня, которое могло бы стать временным перемирием между Украиной и Россией.

Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном выступил перед журналистами, где заявил, что Россия исключает предложение временного перемирия на войне против Украины. "Поэтому сейчас, когда нам говорят: "Давайте перемирие — а там увидим", — нет, ребята. Мы уже были в этих историях, мы так больше не хотим", — сказал Лавров. По словам Лаврова, Москва не принимает западный подход, заключающийся в предложении временного перемирия без долгосрочных гарантий.