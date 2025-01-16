Зеленский ожидает прорыва для Украины в 2025 году: детали

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что 2025 год будет прорывом для Украины в сближении к Европейскому Союзу. По словам президента, Украина имеет возможность открыть несколько кластеров по членству в ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский посетил Польшу, где во время встречи со студентами Высшей школы экономики в Варшаве рассказал о возможности быстрого продвижения Украины в ЕС.
Президент подчеркнул, что Украина получила большой шанс ускорить свою интеграцию в Европейский Союз, ведь Польша и Дания – это очень дружественные страны, в противовес Венгрии, председательствовавшей в ЕС во второй половине 2024 года.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский озвучил правду, которую Запад не хочет признавать в отношении России и ее агрессии. По словам президента, международные партнеры до сих пор не осознали, что Россия не остановится на Украине и продолжит агрессию на другие страны.
Также "Комментарии" писали о двух вариантах, как можно закончить войну в Украине, озвученную в Верховной Раде. Первый предполагает увеличение военной помощи от партнеров, в то время как другой — отправление миротворцев в Украину.
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