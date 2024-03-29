Зеленский ответил военному, выступившему с заявлением по поводу онлайн-казино в Украине



















Президент Зеленский ответил на петицию по ограничению работы онлайн казино в Украине. Ее зарегистрировал на соответствующем сайте военнослужащий 59-й бригады Павел Петриченко. Обращение за рекордный срок набрало необходимое количество голосов. Глава государства отметил, что в Украине будет урегулирован вопрос работы этих виртуальных заведений.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Соответствующее заявление глава государства сделал в своем традиционном видеообращении к гражданам. Петиция собрала 25 000 голосов всего за один день.

"Сегодня очень быстро собрала необходимые голоса петиция по тематике казино – онлайн-платформ игральных. О том, как это распространено и как это влияет на часть общества. Поручил председателю Службы безопасности Украины, Госспецсвязи, Минцифри и секретарю СНБО собрать мне всю аналитику по этому вопросу и на следующей неделе предложить решение", — заявил Владимир Зеленский.

Следует отметить, что петицию об "Ограничения работы онлайн-казино" опубликовал на соответствующем сайте военнослужащий 59-й бригады Павел Петриченко. Боец рассказал, что игорный бизнес наносит большой ущерб ВСУ и обществу.

"Военнослужащие уже третий год находятся далеко от своих семей, в стрессовых условиях и без возможности полноценного отдыха, поэтому особенно психологически уязвимы. Для многих из них азартные игры становятся единственным способом справиться со стрессом, а потому быстро вызывают дофаминовую зависимость и ослабляют их самоконтроль. Нередки случаи, когда игрозависимые военнослужащие тратят на игры все свое денежное довольствие и берут микрокредиты, этим заводя себя и свои семьи в "долговую яму", или же сдают в ломбарды дроны и тепловизоры, нанося вред не только себе, но и собратьям ", — говорится в петиции.

Военный призвал урегулировать этот вопрос и обратился к президенту с просьбой внести в Совет срочный законопроект, который будет предусматривать запрет азартных игр и доступ к онлайн-казино для военных на время особого положения в стране. А еще – рекламу таких игр с использованием символики ВСУ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский назвал две вещи, которые Украина просит у союзников