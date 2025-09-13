Зеленский ответил упреком на новый призыв Трампа: о чем идет речь

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал призыв лидера США Дональда Трампа, чтобы страны НАТО прекратить покупать российскую нефть. В то же время он упрекнул главу Белого дома относительно санкций и войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", свое мнение украинский лидер высказал в традиционном вечернем обращении к украинцам

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Зеленский акцентировал, что очень важно, чтобы давление против России сохранялось и усиливалось во всех юрисдикциях, и "одна из ключевых мишеней для наших действий – это российская торговля нефтью" и другими энергоресурсами.

"Санкции – и наши предложения санкций идут в основу решений партнеров — направлены против всей инфраструктуры теневого флота: против капитанов танкеров, против страховщиков, против операторов рынка, которые торгуют с Россией", — высказался президент.

Он добавил, что нужно, чтобы потребление российской нефти уменьшалось, и это в свою очередь точно будет сокращать возможности РФ продолжать убийства.

Глава государства сообщил, что многое делается, и наиболее эффективным в этом являются дальнобойные шаги и меткость украинских военных: "Санкции, которые действуют быстрее всего — удары наших воинов".

Президент Украины выразил благодарность всем партнерам, которые сознательно ограничивают закупки российских энергоресурсов. Он отметил, что за годы войны Европа прошла путь от почти полной зависимости от российских энергоресурсов, прежде всего газа, к более автономной жизни с разными поставщиками.

При этом он поддержал призыв Трампа к странам НАТО, чтобы те прекратили покупать российскую нефть. Но и подчеркнул, что каждый должен делать шаги для завершения войны.

В то же время в этот раз президент упрекнул Трампа за то, что тот постояно говорит, что война в Украине — это якобы "война Байдена и Зеленского".

"Это война только России, война Путина", — возразил президент.

