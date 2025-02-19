Зеленский ответил Трампу о 350 млрд, которые должна вернуть Украина США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты якобы выделили Украине 350 млрд. долларов, которые Киеву необходимо вернуть Америке. На эти слова отреагировал президент Владимир Зеленский, который объяснил, сколько на самом деле США оказали помощь Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время брифинга с журналистами в Киеве заявил, что США передали Украине менее 100 млрд долларов помощи.

"Всего Соединенные Штаты Америки дали нам на сегодняшний день около 60 миллиардов, и мы получили еще плюс 31,5 миллиарда. 67 миллиарда оружия и 31,5 миллиарда – это прямая финансовая помощь в бюджет", — сказал Зеленский.

Президент рассказал, что всего Украина потратила на войну около 320 млрд долларов. Кроме того, более трети всех расходов составляют налоги украинцев, а остальная общая помощь ЕС, США и других стран.

"Нам война стоила 320 миллиардов. 120 миллиардов – это мы, народ Украины, налогоплательщики. 200 миллиардов – это Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз. Мы говорим об оружии, это пакет оружия – 320 миллиардов", – пояснил президент.

Зеленский добавил, что заявления Трампа о необходимости Украины якобы вернуть США 500 млрд долларов полезными ископаемыми – "это несерьезный разговор".

Отметим, что по данным Кильского института, который занимается подсчетом помощи Украине, США по состоянию на 31 декабря 2024 года передали Украине 114,2 млрд евро помощи. Несмотря на то, что это более высокая сумма, чем сказал Зеленский, однако она значительно ниже, чем заявления Трампа, который в разный период говорил об американской помощи в 250-500 млрд долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Трамп имеет более низкий рейтинг в США, чем Зеленский в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что попытки Трампа договориться с Путиным напоминают его историю с Ким Чен Ыном.